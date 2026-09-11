Insólito: el "error" de la FIFA en su web oficial que involucra a Gallardo y la Selección de Ecuador

Marcelo Gallardo tiene un acuerdo de palabra para ser el nuevo DT de Ecuador, pero todavía no firmó su contrato y la FIFA parece haberse adelantado. Qué pasó.

La FIFA se la mandó y anticipó la llegada de Gallardo a la selección ecuatoriana.

Todavía no hubo firma, presentación ni anuncio oficial, pero la FIFA parece haberse salteado todos los pasos. Durante algunos minutos, la página oficial del máximo organismo del fútbol mundial mostró a Marcelo Gallardo como parte del cuerpo técnico de la Selección de Ecuador.

La información fue rápidamente corregida, aunque las capturas ya estaban circulando por las redes sociales. La FIFA se adelantó ubicó al Muñeco en el lugar que todo indica que ocupará en los próximos días.

Gallardo apareció en la web de la FIFA como técnico de Ecuador: luego lo quitaron En la página oficial de la Tri, por ahora, no hubo ningún cambio. Sebastián Beccacece todavía figura como entrenador, pese a que el técnico argentino dejó el cargo después de la participación en el Mundial 2026. La diferencia entre ambas webs, claro, alimentó todavía más la expectativa por el anuncio.

Gallardo apareció en la página oficial de la FIFA como entrenador de Ecuador y luego lo quitaron. Qué falta para que el Muñeco sea anunciado de manera oficial Lo cierto es que Gallardo tiene todo acordado de palabra para asumir durante los próximos dos años. Su acuerdo como flamante DT de Ecuador contempla la posibilidad de prolongar el vínculo hasta 2030 y encabezar el proceso mundialista. Solo resta completar la firma y avanzar -ahora sí- con la presentación oficial.