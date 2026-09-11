Insólito: el "error" de la FIFA en su web oficial que involucra a Gallardo y la Selección de Ecuador
Marcelo Gallardo tiene un acuerdo de palabra para ser el nuevo DT de Ecuador, pero todavía no firmó su contrato y la FIFA parece haberse adelantado. Qué pasó.
Todavía no hubo firma, presentación ni anuncio oficial, pero la FIFA parece haberse salteado todos los pasos. Durante algunos minutos, la página oficial del máximo organismo del fútbol mundial mostró a Marcelo Gallardo como parte del cuerpo técnico de la Selección de Ecuador.
La información fue rápidamente corregida, aunque las capturas ya estaban circulando por las redes sociales. La FIFA se adelantó ubicó al Muñeco en el lugar que todo indica que ocupará en los próximos días.
Gallardo apareció en la web de la FIFA como técnico de Ecuador: luego lo quitaron
En la página oficial de la Tri, por ahora, no hubo ningún cambio. Sebastián Beccacece todavía figura como entrenador, pese a que el técnico argentino dejó el cargo después de la participación en el Mundial 2026. La diferencia entre ambas webs, claro, alimentó todavía más la expectativa por el anuncio.
Qué falta para que el Muñeco sea anunciado de manera oficial
Lo cierto es que Gallardo tiene todo acordado de palabra para asumir durante los próximos dos años. Su acuerdo como flamante DT de Ecuador contempla la posibilidad de prolongar el vínculo hasta 2030 y encabezar el proceso mundialista. Solo resta completar la firma y avanzar -ahora sí- con la presentación oficial.
Tras su fatídica salida de River en febrero de este año, el Muñeco decidió poner el freno de mano para dedicarle un tiempo a su familia. En el medio se lo vio bajo una faceta inesperada: fue comentarista y analista de ESPN durante la Copa del Mundo. Ahora, todo indica que volverá a ponerse el buzo de entrenador para afrontar su primera experiencia a nivel selecciones.