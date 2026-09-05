La reacción de los medios de Ecuador a la contratación de Marcelo Gallardo como DT de la Selección

La llegada de Marcelo Gallardo al seleccionado de Ecuador ya genera repercusiones en la prensa de ese país. Aunque la Federación Ecuatoriana de Fútbol todavía no hizo oficial el acuerdo, los principales medios ecuatorianos dan por encaminada la incorporación del entrenador argentino para conducir a La Tri durante el próximo proceso.

El exentrenador de River asumirá el puesto que dejó Sebastián Beccacece , quien estuvo al frente de Ecuador durante el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. Con la llegada del Muñeco, el seleccionado volverá a apostar por un técnico argentino para afrontar un proyecto que tendrá entre sus principales objetivos la Copa América 2028 y el Mundial 2030.

La elección de Gallardo fue rápidamente analizada por la prensa local, que puso el foco tanto en su experiencia como en su capacidad para trabajar bajo presión. La noticia ocupó un lugar destacado en portales deportivos y medios de información general, con distintas lecturas sobre lo que puede aportar el entrenador al equipo nacional.

Uno de los análisis llegó desde El Universo, que valoró especialmente el perfil elegido por la Federación Ecuatoriana de Fútbol. “Es un perfil que invitaría a creer que la FEF, esta vez, sí estaría encajando un nombre que lleve a dar el salto de calidad”, publicó el medio.

Primicias, por su parte, destacó la trayectoria del entrenador argentino y su experiencia en contextos de alta exigencia. “Se trata de un tipo que tiene trayectoria y que sabe cómo manejar la presión”, señaló en su análisis sobre Gallardo .

El mismo medio vinculó la elección del Muñeco con una de las características que los futbolistas ecuatorianos esperaban de su próximo entrenador. Según Primicias, los jugadores de La Tri “quieren un entrenador que les transmita solvencia desde el banco de suplentes”.

Expreso también hizo referencia al alcance del proyecto que tendrá Gallardo en Ecuador. “Asumirá un proyecto de largo plazo y tendrá como principal desafío conducir a Ecuador hacia una nueva etapa competitiva”, informó el diario.

Además, Expreso consideró que la contratación constituye un movimiento relevante para el seleccionado: “La noticia representa uno de los movimientos más importantes para la Tricolor”.

El desafío de Gallardo al frente de La Tri

La llegada del entrenador argentino se producirá después de su extenso ciclo en River y de su experiencia posterior en el fútbol de Arabia Saudita. En Ecuador tendrá la tarea de iniciar un nuevo proceso y darle forma a un equipo que ya tiene como referencia el próximo ciclo de competencias internacionales.

El proyecto apunta a la Copa América 2028 y al Mundial 2030, por lo que Gallardo contará con tiempo para conocer a los futbolistas, evaluar alternativas y definir una identidad para la Selección.

La expectativa estará puesta también en su relación con un plantel que viene de disputar el Mundial y que deberá adaptarse a una nueva conducción. El entrenador tendrá que combinar esa base con los nuevos nombres que puedan aparecer durante el proceso.

Cuándo debutará Marcelo Gallardo con Ecuador

La presentación oficial todavía está pendiente y el viaje de Gallardo a Quito estaría previsto para la próxima semana. Su debut, sin embargo, ya tendría fecha y rival: será durante la Fecha FIFA de septiembre, en una gira de Ecuador por Asia. El primer partido del ciclo será ante Corea del Sur el jueves 24 de septiembre, en el Big Bird Stadium de Suwon. El horario del encuentro todavía no fue confirmado.

Después, Ecuador viajará a Japón para disputar un cuadrangular. El 1 de octubre enfrentará al seleccionado local en Yokohama y el 5 de octubre jugará su segundo encuentro, ante el ganador o perdedor del partido entre Panamá y Nueva Zelanda, de acuerdo con el resultado de su primer compromiso.

De esta manera, Gallardo tendrá rápidamente sus primeros partidos para comenzar a implementar su idea en La Tri, mientras en Ecuador la prensa ya analiza los alcances de una contratación que genera mucha expectativa.