Quién es José Serrano, el exministro del Interior de Rafael Correa acusado de ser uno de los autores intelectuales del asesinato de Fernando Villavicencio

José Serrano fue designado Ministro del Interior de Ecuador en mayo de 2011 y, durante su gestión -que se extendió durante más de cinco años-, la prensa local lo consideró "el hombre fuerte" en el área de Seguridad del expresidente Rafael Correa.

25 años después de haber asumido el mando de las fuerzas de seguridad ecuatorianas, efectivos de la Policía Nacional de ese país lo recibieron este 28 de agosto en el aeropuerto de Guayaquil, esposado de manos y pies, y lo trasladaron a la Cárcel del Encuentro con un chaleco antibalas y un casco.

El ascenso y la caída del poder de este exministro es un fiel reflejo de los distintos giros que ha dado la política y la seguridad ecuatorianas en este último cuarto de siglo.

"La figura de José Serrano encarna una paradoja latinoamericana: fue el hombre que concentró el control total de la seguridad estatal durante el correísmo y que hoy enfrenta acusaciones de haber contribuido al fortalecimiento de las mismas estructuras criminales que supuestamente intentó regular", le dice a BBC Mundo desde Cuenca, Ecuador, el periodista Gustavo Cardoso.

Serrano llegó a Ecuador el pasado viernes deportado desde Estados Unidos, donde había llegado con visa de turista en 2021. En agosto de 2025 fue detenido hasta que se resolviera su situación migratoria. El exministro había pedido asilo político, pero no se lo concedieron.

En Ecuador tenía una orden de prisión preventiva por el caso del asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio, ocurrido en agosto de 2023.

Serrano y otras seis personas están acusadas por la fiscalía de ser los autores intelectuales del peor crimen político ocurrido en la nación andina en lo que va de este siglo.

Getty Images Fernando Villavicencio fue asesinado tras un acto político en Quito.

La noticia de su deportación fue divulgada por el presidente Daniel Noboa en su perfil de X, con una advertencia al expresidente Correa incluida:

"Lo dijimos, lo cumplimos. José Serrano, ministro de Interior de Correa, nuevo huésped de El Encuentro. Ya mismo te toca a ti, @MashiRafael".

En la misma red social, el exmandatario respondió: "José Serrano denunció los nexos de Daniel Noboa con el narcotráfico y, luego, se lo implica en el asesinato de Villavicencio, crimen que solamente lo perjudicaba. Es otro de los tantos montajes que insultan a la inteligencia de cualquier persona normal".

Sus años en el poder

El primer cargo político importante que tuvo este abogado nacido en la ciudad ecuatoriana de Cuenca, en 1970, fue el de ministro de Trabajo, en el año 2005, durante la presidencia de Alfredo Palacios.

Según una antigua biografía publicada por la Asamblea Nacional, en este ministerio Serrano coordinó el diálogo entre trabajadores, empleadores y el entonces Congreso Nacional para conseguir la aprobación de una reforma al Código del Trabajo.

Durante la gestión de Palacios también fue ministro Rafael Correa, quien asumiría la presidencia dos años después. En el gobierno correísta, Serrano ocuparía varios cargos en hasta su elección como asambleísta en 2017.

Su primer cargo en el gobierno de Alianza País, el partido en ese entonces del correísmo, fue como secretario de Transparencia en 2009. Un año después asumiría como ministro de Justicia.

Pero el puesto político en el que más tiempo pertenecería, y que mayor controversia generaría, fue al frente del Ministerio del Interior.

La biografía publicada hace años en la Asamblea Nacional dice que, durante sus años como ministro, "fue el artífice del primer proceso de depuración policial, siendo clave en la renovación y mejoras de las Unidades de Policía Comunitaria y de las Unidades de Vigilancia Comunitaria a nivel nacional".

Además, se destaca su participación en la creación de los laboratorios de criminalística de la Policía Nacional y la reestructuración integral del sistema policial.

Pero esta información deja de lado la controversia que acompañó su gestión.

"José Serrano fue el ministro del Interior más poderoso que se recuerda en Ecuador contemporáneo, reconocido por su eficacia operativa, la profesionalización policial y la controvertida legalización de pandillas", indica Gustavo Cardoso.

Para el periodista ecuatoriano, el exministro construyó una imagen de funcionario fuerte y omnipresente, "pero su centralización extrema y el desmantelamiento de unidades clave de seguridad hoy se leen como decisiones que debilitaron la seguridad estatal y marcaron el deterioro estructural del sistema".

Getty Images El expresidente Lenín Moreno rodeado por Rafael Correa (izq.) y Jose Serrano (der.) antes de la pelea política entre los tres.

Cuando la década en el gobierno de Correa llegaba a su fin, Serrano encabezó la lista de asambleístas de Alianza País. Entre 2017 y 2018 presidió la Asamblea Nacional y cuando terminó su tiempo como legislador, en 2021, dejó la vida pública y se fue a Estados Unidos.

Fue durante estos años como asambleísta que Serrano y Correa se alejaron políticamente. El exministro apoyó desde el Poder Legislativo a Lenín Moreno, el sucesor de Correa, quien a pesar de haber llegado al poder como el candidato de Alianza País se enfrentó públicamente con su antecesor.

"La verdad es que Serrano fue uno de los grandes traidores a la Revolución Ciudadana (el movimiento político del correísmo). Sin embargo, eso no impide denunciar que lo que le están haciendo es una gran canallada", escribió el expresidente en las últimas horas.

Desde aquel 2017 Correa permanece en Bélgica, el país originario de su mujer. En Ecuador, el exmandatario fue condenado a ocho años de cárcel por su participación en un esquema de sobornos durante su administración.

Bélgica le ha otorgado a Correa la condición de refugiado al reconocer que los procesos penales contra el expresidente "fueron manifiestamente contrarios al derecho a un juicio justo".

El caso Villavicencio

Fernando Villavicencio fue uno de los periodistas que más se enfrentó a Rafael Correa a través de artículos y libros, en los que denunció casos de corrupción en la década correísta.

En el año 2014, el periodista se fue del país tras ser sentenciado por difamar al entonces mandatario.

Tras la salida del poder de Correa, Villavicencio cambió el periodismo por la política.

Primero fue legislador en 2021 y en agosto de 2023 estaba en plena campaña para llegar a la presidencia cuando fue asesinado a tiros a la salida de un acto electoral en Quito.

El triunfador finalmente de ese proceso eleccionario fue Daniel Noboa.

Getty Images Ángel Aguilar, otro de los implicados en el asesinato de Villavicencio, había sido condenado años atrás por el asesinato del hermano de José Serrano.

El presunto autor material del magnicidio murió abatido en el lugar del crimen, mientras que otros seis hombres aparecieron asesinados en prisión cuando esperaban ser juzgados.

En agosto de este año la fiscalía acusó a siete personas de ser los autores intelectuales del asesinato de Villavicencio. Además de Serrano, están incluidos el exasambleísta Ronny Aleaga y los empresarios Xavier Jordán y Daniel Salcedo.

Los otros tres están vinculados la banda criminal Los Lobos: Wilmer Chavarría, Luis Arboleda y Ángel Aguilar.

Según la investigación, Serrano presuntamente habría actuado como un supuesto nexo logístico con esta banda, entregando información sobre los movimientos del entonces candidato presidencial.

Paradógicamente, Ángel Aguilar había sido condenado a prisión en 2013 por el asesinato del hermano menor de José Serrano, Juan, ocurrido en Cuenca en septiembre de 2012.

El abogado del exministro, Eduardo León, se preguntó "quién puede imaginar que alguien a quien le mataron a un hermano pueda tratar con el asesino. Eso no tiene sentido".

Por su parte, las hijas del político asesinado, Amanda y Tamia Villavicencio, dijeron que su arresto era una "gran victoria para el país".

Otras causas y otros detenidos

Además del caso Villavicencio, Serrano ha sido mencionado en otras investigaciones.

El exasambleísta Fernando Balda lo acusó por presunta participación en su secuestro ocurrido en Colombia. El abogado Luigi García lo denunció por presuntamente haber participado en un intento de asesinato en su contra.

La Fiscalía abrió una investigación luego de que Serrano difundiera información relacionada con una investigación que involucraba al fiscal César Suárez, ya fallecido.

Y un exasesor de Serrano lo acusó por presuntamente exigir el 10% de los salarios de funcionarios del Ministerio del Interior cuando era ministro.

Getty Images José Serrano durante su etapa como ministro del Interior.

Tras su deportación, Serrano se sumó a la lista de políticos y exfuncionarios que están detenidos en la Cárcel del Encuentro, un nuevo penal construido bajo la presidencia de Noboa siguiendo el modelo del CECOT, la cárcel levantada en El Salvador por el presidente Nayib Bukele.

Allí se encuentra Jorge Glas, exvicepresidente tanto de Rafael Correa como de Lenín Moreno.

Otros políticos de la Revolución Ciudadana encerrados en ese penal son Wilman Terán, expresidente del Consejo de la Judicatura, y Aquiles Álvarez, alcalde de Guayaquil.

También están políticos de otras agrupaciones como Pablo Muentes, exasambleísta del Partido Social Cristiano (PSC), así como integrantes de organizaciones criminales, policías procesados por corrupción y otros delincuentes.

Para Cardoso, el encierro en la cárcel de máxima seguridad de Serrano y su implicación en causas judiciales graves y diversas lo convierten en un símbolo de cómo un modelo de seguridad puede transformarse en un conflicto político‑judicial.

"Y de cómo decisiones tomadas desde dos décadas atrás regresan con consecuencias profundas, remeciendo la política y la seguridad en Ecuador".

FUENTE: BBC