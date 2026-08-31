Estados Unidos: el día que dejó de ser una oficina de Europa

En 1837, un 31 de agosto, el pensador de EE.UU. Ralph Waldo Emerson acorazado en su rol de pionero realizó un gesto que sentó bases más genuinas para el destino de los Estados Unidos: fue su célebre discurso en el Harvard College declarando la independencia estadounidense de Europa.

Ralph Waldo Emerson pronunció un discurso ante la Sociedad Phi Beta Kappa del Harvard College histórico. Ralph Waldo Emerson pronunció un discurso ante la Sociedad Phi Beta Kappa del Harvard College histórico.

Para entonces, Emerson ya se había consolidado como un escritor respetado y uno de los principales exponentes del movimiento trascendentalista.

El trascendentalismo fue un movimiento filosófico y literario que surgió a finales de la década de 1820 y ganó popularidad a lo largo de la década de 1830. El trascendentalismo sostenía que los seres humanos son inherentemente buenos y poseen la capacidad de comprender el mundo que los rodea mediante la intuición subjetiva: una adquisición de conocimiento basada en experiencias personales.

La inmersión en el entorno natural y el respeto por él eran de suma importancia para los trascendentalistas. Casi pionero de los verdes que resucitaron a finales del siglo XX. La inmersión en el entorno natural y el respeto por él eran de suma importancia para los trascendentalistas. Casi pionero de los verdes que resucitaron a finales del siglo XX.

En su discurso, que posteriormente transcribió en un ensayo de amplia difusión, Emerson animó a su audiencia a cultivar una apreciación por la naturaleza.

Dado que Estados Unidos era todavía una nación joven cuyos académicos a menudo recurrían a textos europeos en busca de orientación, Emerson también instó a los estudiantes y profesores a utilizar su intuición subjetiva para producir nuevos trabajos.

El objetivo era permitir que Estados Unidos fuera reconocido por una audiencia internacional, por sus propios valores y producción intelectual.

Ralph Waldo Emerson

El ensayo se estudia a menudo como una declaración de las ideas de Emerson sobre la importancia del individualismo y la libertad intelectual, y continúa siendo ampliamente leído y debatido en la actualidad.

El carácter es superior al intelecto. Pensar es la función, sostiene Emerson. El carácter es superior al intelecto. Pensar es la función, sostiene Emerson.

En este ensayo, Ralph Waldo Emerson aboga por el desarrollo de un nuevo tipo de erudito en Estados Unidos: independiente y autosuficiente.

Argumentó que en ese entonces el modelo tradicional europeo de erudición estaba obsoleto y que los académicos estadounidenses debían liberarse para desarrollar su propia voz y perspectiva.

En este histórico discurso establece como prioridad la experiencia personal, la curiosidad intelectual y la imaginación creativa en la formación del erudito estadounidense. Emerson fomenta la creación de una nueva generación de académicos que no teman desafiar el statu quo y que se guíen por sus propios instintos e ideas.

Finalmente, cree que este tipo de erudito será un líder en la configuración de una cultura y tradición intelectual estadounidenses distintivas.

Lo cierto es que fue el puntapié inicial para que Estados Unidos tomara conciencia de nación. Los que vinieron después se apoyaron en este gesto significativo para dejar de pensar a los EE.UU. como un apéndice de Europa.