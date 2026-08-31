Sin electricidad: el 73% de la isla Cuba sufrirá hoy un severo apagón

Cuba tendrá este lunes otra jornada de prolongados apagones por toda la isla y el mayor corte del suministro apagará simultáneamente el 73 % del país en el horario de mayor demanda de electricidad -en la tarde-noche- según datos de la estatal Unión Eléctrica (UNE), elaborados por EFE.

Ésta es una de las tasas más elevadas de afectación reportadas en una jornada desde que comenzaron a publicarse las estadísticas energéticas en 2022. El último récord de cortes eléctricos ocurrió el pasado 29 de julio cuando el mayor apagón del día desconectó simultáneamente el 74 % de la isla.

Cuba vive una grave crisis energética desde mediados de 2024, agravada desde enero por el asedio petrolero de EE.UU.

El Gobierno cubano ha reconocido que la situación del Sistema Electroenergético Nacional (SEN) es "crítica", con apagones que superaron la víspera las 30 horas continuas en La Habana, según el parte diario de la UNE.

En este contexto, la estatal Unión Eléctrica, dependiente del Ministerio de Energía y Minas (Minem), prevé para el horario de mayor demanda una capacidad de generación de tan solo 910 megavatios (MW) frente a una demanda máxima de 3.300 MW.

Así, la afectación estimada -lo que se desconectará realmente para evitar apagones desordenados- alcanzará los 2.410 MW.

Una calle oscura durante un apagón en la Habana, Cuba. Foto Efe EFE

La presión de Estados Unidos

La crisis energética cubana también se explica por la obsolescencia de las termoeléctricas, con décadas de explotación y sin las inversiones precisas, que ocasiona que la mayor parte de estas unidades de generación sufran habituales averías.

Producto de esta situación, en la presente jornada, diez de las 16 unidades de generación termoeléctrica se mantienen sin aportar energía por averías o trabajos de mantenimiento. Esta fuente, responsable del 40 % del mix energético, se nutre de crudo nacional y no está afectada por el bloqueo petrolero estadounidense.

La presión de EE.UU. sí ha obligado a detener por falta de materia prima, los motores de generación, una fuente de energía que precisa diésel y fueloil importado, responsables de otro 40 % del mix energético.

El apoyo de China

El 20 % restante se obtiene de gas y fuentes renovables, especialmente con el reciente impulso a la solar con apoyo chino.

Según diversas estimaciones, Cuba precisa algo más de 100.000 barriles de petróleo al día para satisfacer sus necesidades energéticas, de los que la isla obtiene unos 40.000 con su producción nacional. El resto debería obtenerlos en el exterior.

Además, expertos independientes consideran que el saneamiento completo del SEN precisaría entre 8.000 y 10.000 millones de dólares, unas cifras fuera de las posibilidades de Cuba, que se encuentra sumida en una grave crisis económica desde hace más de seis años.

La crisis energética en Cuba ha paralizado casi totalmente la economía estatal, que se estima se va a contraer al menos un 10,3 % este año (tras una caída acumulada de más del 15 % en los cinco años previos). Efe