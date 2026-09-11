El director deportivo del Barcelona expuso a Julián Álvarez con una frase reveladora: "No se lo dijimos nunca"

Deco rompió el silencio y reveló un detalle desconocido sobre la injerencia del Barcelona en el conflicto entre el delantero argentino y el Atlético.

Si bien el mercado europeo ya está cerrado, la novela Julián Álvarez y su frustrado pase al Barcelona sigue siendo tema de debate en España. Ahora fue Deco, el director deportivo del Culé, el que salió rompió el silencio sobre el interés concreto por el delantero argentino con una serie de declaraciones que reabrieron la grieta.

El histórico exjugador portugués reveló detalles acerca de las negociaciones que entabló con el Atlético de Madrid para fichar a la Araña, habiendo puesto sobre la mesa una oferta de 100 millones de euros, que no llegaron a buen puerto por la postura inflexible de la dirigencia colchonera.

“Hicimos las cosas bien. Hicimos una oferta, no hubo contestación. Luego ya todo se ha hablado en la prensa. No han querido vender al jugador, ya está. La realidad es esta, no hay que darle más vueltas”, explicó en primera instancia, en diálogo con una radio catalana.

Julián Álvarez. EFE La fuerte revelación de Deco sobre la presión que ejerció Julián Álvarez Álvarez hizo público sus intenciones de emigrar en pleno Mundial 2026, argumentando que quería "cumplir su sueño". Aquella declaración generó un escándalo y Deco fue tajante sobre la supuesta injerencia del Barcelona: “Nosotros no le dijimos nunca que dijera que quería irse del Atlético”.