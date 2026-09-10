La fuerte decisión de Ancelotti en la Selección de Brasil tras el fracaso en el Mundial 2026

Carlo Ancelotti dio a conocer la nueva convocatoria de la Canarinha y dejó una clara señal de cara al futuro, con varias figuras de peso fuera de la lista.

Carlo Ancelotti empezó a mover las piezas en la Selección de Brasil después de un Mundial que terminó lejos de las expectativas. De cara a los amistosos ante Australia e India, el entrenador italiano presentó una convocatoria que no pasó desapercibida y que permite vislumbrar el rumbo que pretende darle a la Canarinha en esta nueva etapa.

Ancelotti presentó la lista de Brasil para la fecha FIFA con varias ausencias de peso La principal novedad aparece en una zona que hasta hace poco parecía tener nombres inamovibles. Ninguno de los tres arqueros que formaron parte de la delegación brasileña en la Copa del Mundo fue citado: quedaron afuera Alisson, Ederson y Weverton. En su lugar, Ancelotti eligió a Hugo Souza, de Corinthians, Pedro Morisco, de Coritiba, y Otávio, de Cruzeiro, en una decisión que marca su intención de comenzar a observar alternativas pensando en el próximo ciclo.

Pero el cambio no se limita al arco. Casemiro, Gabriel Martinelli, Matheus Cunha, Danilo, Alex Sandro y Fabinho, todos mundialistas, tampoco aparecen en la nómina. El caso de Neymar es diferente: el delantero de Santos había sido incluido en la lista definitiva pese a llegar entre algodones y, tras la eliminación, tomó la decisión de ponerle punto final a su etapa con la Selección de Brasil.

Ancelotti presentó la lista de Brasil para la fecha FIFA con varias ausencias de peso. Foto: EFE Ancelotti, sin embargo, no decidió romper completamente con la experiencia. Marquinhos continúa como uno de los grandes referentes y también fueron convocados Vinicius, Raphinha, Gabriel Magalhães y Bruno Guimarães. Además, Joao Pedro recibió una nueva oportunidad después de haber quedado afuera de la Copa del Mundo a último momento. La mezcla entre algunos históricos y varios nombres jóvenes muestra hacia dónde pretende llevar el italiano a Brasil.

“Esta es una lista equilibrada, con jugadores que estuvieron en la Copa del Mundo. Va a ser importante para la próxima generación”, explicó el italiano, quien fue contundente al marcar su prioridad: “Prefiero centrar mi trabajo en los jóvenes y seguir su progreso”. Así, sin cerrar definitivamente la puerta a los experimentados, el entrenador tomó una decisión que puede marcar un antes y un después en la Canarinha: acelerar el recambio y comenzar a preparar desde ahora a la generación que buscará revancha en el próximo gran torneo.