Tras la eliminación del Mundial, un campeón del mundo con Brasil pidió por la salida de Ancelotti

Un campeón del mundo con Brasil no tuvo piedad con el entrenador italiano después de la eliminación en el Mundial y reclamó su salida inmediata de la Canarinha.

La eliminación de Brasil en los octavos de final del Mundial 2026 sigue generando fuertes repercusiones. La derrota por 2-1 frente a Noruega no solo profundizó la peor sequía mundialista de la historia de la Verdeamarela, que llegará a 28 años sin conquistar la Copa del Mundo, sino que también abrió un fuerte debate sobre el futuro de Carlo Ancelotti al frente del equipo.

Uno de los que más duro apuntó contra el entrenador italiano fue Romario. El campeón del mundo en Estados Unidos 1994 explotó en un programa de televisión brasileño y pidió que la Confederación Brasileña de Fútbol termine de inmediato el ciclo del ex DT del Real Madrid.

"Ayer lo habría destrozado. Al terminar el partido habría ido al vestuario como presidente y les habría dicho: 'Genial, muchas gracias, adiós'. Y que se jodan. Llévenlo a tribunales a ver qué pasa. No hay forma de que Ancelotti siga siendo el entrenador de la selección brasileña después del fiasco, de la vergüenza que causó", disparó sin filtros.

Romario pidió por la salida de Ancelotti de la Selección de Brasil X @elcancillercom El histórico delantero recordó que ya había advertido sobre el presente del equipo en anteriores apariciones televisivas y volvió a insistir en la necesidad de realizar cambios profundos: "Ya te lo dije en los tres programas anteriores. Te pregunté y aquí estoy reafirmándolo. Esto no puede ser, algo tiene que cambiar", sentenció.