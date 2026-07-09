El puente más grande de América Latina ya está en marcha y cruzará el mar

Brasil arrancó con la construcción de un puente que cambiará la conexión entre Salvador de Bahía y la isla de Itaparica. La estructura avanzará durante 12,4 kilómetros sobre la Bahía de Todos los Santos y, una vez terminada, será la más extensa de América Latina construida completamente sobre el mar.

El inicio oficial estuvo marcado por la colocación simbólica del primer pilote en Vera Cruz, con la presencia del presidente Luiz Inácio Lula da Silva y del gobernador de Bahía, Jerônimo Rodrigues. La obra forma parte de un proyecto que busca mejorar la circulación hacia el sur del estado y reducir la dependencia de los ferris y de los largos recorridos por tierra.

La nueva conexión podría ahorrar cerca de dos horas de viaje y modificar los traslados entre el área metropolitana de Salvador y unos 250 municipios. Las estimaciones oficiales indican que cerca de 10 millones de personas podrían verse beneficiadas por la reducción de distancias y la mejora del transporte de pasajeros y mercaderías .

El puente contará con cuatro carriles y tendrá sectores elevados hasta 82 metros sobre el nivel del agua. Esa altura permitirá que grandes barcos continúen navegando hacia el puerto de Salvador sin que la nueva estructura interrumpa uno de los corredores marítimos más importantes de la región.

La magnitud del proyecto también se refleja en su inversión, calculada en 11.600 millones de reales, unos 2.220 millones de dólares. La construcción estará a cargo de un consorcio integrado por las compañías chinas China Civil Engineering Construction Corporation y China Communications Construction Company, mientras que el acuerdo contempla la operación y el mantenimiento del sistema durante 35 años.

La obra no terminará en los extremos del viaducto. El plan incluye nuevos accesos en Salvador, una vía rápida de 22 kilómetros en la isla de Itaparica y la ampliación de un tramo de la ruta BA-001. De esta manera, el puente quedará integrado a una red vial pensada para acercar la capital de Bahía con otras ciudades del litoral y del interior.

Para avanzar sobre el agua se utilizará una plataforma provisoria elevada que permitirá trasladar trabajadores, maquinaria y materiales durante la construcción. Según el Gobierno de Bahía, esta tecnología reducirá cerca de un 70% el uso de embarcaciones de apoyo y permitirá mantener las tareas incluso ante cambios en las mareas.

El cronograma establece cinco años para completar los trabajos y fija junio de 2031 como fecha prevista de inauguración. Para entonces, las proyecciones indican que el puente podría recibir unos 28.000 vehículos por día y convertirse en una de las obras de infraestructura más importantes construidas en Brasil durante las últimas décadas.