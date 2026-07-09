La sorpresiva confesión de Miroslav Klose que involucra a Messi y Scaloni: "Fue muy emotivo"

El histórico delantero alemán, Miroslav Klose, hizo una tremenda confesión que involucra al capitán argentino y al DT de la Albiceleste. ¿Cuál fue el motivo?

Lionel Messi no solo hizo historia al transformarse en el máximo goleador de los Mundiales con 21 tantos, sino que también dejó una muestra más de la admiración que genera entre sus colegas. Tras superar el récord de Miroslav Klose, el exdelantero alemán rompió el silencio y reveló una intimidad que hasta ahora nadie conocía: una emotiva llamada telefónica y una promesa que le hizo el capitán argentino.

Lejos de cualquier gesto de frustración por haber perdido un registro que mantuvo durante más de una década, Klose solo tuvo palabras de reconocimiento para el rosarino: "Messi es un fenómeno increíble", aseguró en declaraciones reproducidas por L'Equipe, antes de contar cómo nació el contacto entre ambos.

Klose reveló que Scaloni organizó una llamada para que hable con Messi El campeón del mundo con Alemania en Brasil 2014 explicó que fue Lionel Scaloni, con quien compartió plantel en la Lazio, quien organizó la conversación una vez que Messi alcanzó su marca: " Scaloni fue mi compañero y seguimos en contacto. Él organizó una llamada entre Messi y yo después de que igualara mi récord goleador en la Copa del Mundo. Fue muy emotivo", relató.

Klose reveló que Scaloni organizó una llamada para que hable con Messi. Bayern Múnich Sin embargo, lo que más sorprendió fue el gesto que tuvo la Pulga durante esa charla: "Me dijo que me iba a enviar una camiseta firmada", reveló Klose entre sonrisas, dejando en claro que, además de romper un récord histórico, Messi también encontró tiempo para homenajear al hombre al que acababa de desplazar de la cima.