Sufre Scaloni: una de las figuras de la Selección argentina lesionó y es baja para la fecha FIFA
Pensando en la anteúltima fecha FIFA del año, el DT de la Selección argentina recibió una pésima notica con una de sus figuras, quien se lesionó.
Lionel Scaloni recibió una noticia que seguramente no quería tener a esta altura del año. Una de las principales figuras de la Selección argentina sufrió una molestia muscular y será baja este domingo, una situación que genera preocupación teniendo en cuenta que se acerca una nueva fecha FIFA y el cuerpo técnico deberá definir la convocatoria para septiembre.
El protagonista es Julián Álvarez, quien no viajó con Atlético de Madrid a San Sebastián para enfrentar a Real Sociedad por la quinta fecha de La Liga. El delantero sintió molestias durante el entrenamiento del sábado y, después de los estudios correspondientes, los médicos del Colchonero determinaron que presenta una sobrecarga muscular.
Julián Álvarez se lesionó y es baja en la Selección argentina para la fecha FIFA
La noticia llega apenas unos días después de que el argentino disputara su primer partido completo como titular en la temporada, frente a Liverpool por la Champions League. Ahora, deberá permanecer bajo seguimiento médico y su evolución será clave para determinar si podrá regresar rápidamente a las canchas o si tendrá que afrontar algunos días de recuperación.
En principio, Álvarez también está en duda para el encuentro del próximo miércoles ante Osasuna. En Atlético de Madrid, sin embargo, existe cierto optimismo de cara al derbi contra Real Madrid del domingo siguiente, siempre dependiendo de cómo evolucione la sobrecarga y del riesgo que implique forzar su regreso.
El parte médico del Atlético de Madrid sobre la lesión de Julián Álvarez
Para Scaloni, la situación aparece en un momento especialmente inoportuno. La Selección argentina se prepara para afrontar sus primeros compromisos posteriores al Mundial 2026 y Julián es una de las piezas importantes del nuevo ciclo, por lo que la evolución de su problema físico será seguida de cerca en las próximas semanas. En el cuerpo técnico esperan que la molestia no pase a mayores y que el delantero pueda estar disponible para volver a vestir la camiseta albiceleste.