Sufre Scaloni: una de las figuras de la Selección argentina lesionó y es baja para la fecha FIFA

Pensando en la anteúltima fecha FIFA del año, el DT de la Selección argentina recibió una pésima notica con una de sus figuras, quien se lesionó.

Scaloni pierde a una de las figuras de la Selección argentina para la fecha FIFA.

Lionel Scaloni recibió una noticia que seguramente no quería tener a esta altura del año. Una de las principales figuras de la Selección argentina sufrió una molestia muscular y será baja este domingo, una situación que genera preocupación teniendo en cuenta que se acerca una nueva fecha FIFA y el cuerpo técnico deberá definir la convocatoria para septiembre.

El protagonista es Julián Álvarez, quien no viajó con Atlético de Madrid a San Sebastián para enfrentar a Real Sociedad por la quinta fecha de La Liga. El delantero sintió molestias durante el entrenamiento del sábado y, después de los estudios correspondientes, los médicos del Colchonero determinaron que presenta una sobrecarga muscular.

Julián Álvarez se lesionó y es baja en la Selección argentina para la fecha FIFA Julián Álvarez se lesionó y es baja en la Selección argentina para la fecha FIFA. EFE La noticia llega apenas unos días después de que el argentino disputara su primer partido completo como titular en la temporada, frente a Liverpool por la Champions League. Ahora, deberá permanecer bajo seguimiento médico y su evolución será clave para determinar si podrá regresar rápidamente a las canchas o si tendrá que afrontar algunos días de recuperación.

En principio, Álvarez también está en duda para el encuentro del próximo miércoles ante Osasuna. En Atlético de Madrid, sin embargo, existe cierto optimismo de cara al derbi contra Real Madrid del domingo siguiente, siempre dependiendo de cómo evolucione la sobrecarga y del riesgo que implique forzar su regreso.