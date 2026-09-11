Una figura de España cuestionó a la Selección argentina tras la pelea en la final del Mundial: "Hay que saber ganar y perder"

El futbolista, campeón del mundo con España, apuntó contra algunos integrantes de la Albiceleste por los incidentes durante y después de la definición.

A casi tres meses de la final del Mundial 2026, la consagración de España todavía genera repercusiones. Uno de los protagonistas del histórico título volvió a poner el foco sobre aquella definición y cuestionó duramente la actitud que tuvieron algunos integrantes de la Selección argentina durante y después del partido.

El protagonista de las declaraciones fue Fabián Ruiz, una de las figuras de España durante la conquista de su segunda estrella. En diálogo con The Athletic, el mediocampista del PSG se refirió a los cruces y empujones que se produjeron durante la final y dejó una contundente reflexión: “Es un momento que todo el mundo vio, y que nadie quiere ver. Hay jóvenes que miran el fútbol y a quienes no deberíamos mostrar esto como ejemplo”.

El fuerte cuestionamiento de Fabián Ruiz a la Selección argentina tras la pelea en la final del Mundial Ruiz fue todavía más contundente al referirse al comportamiento de la Albiceleste: “Hay que saber ganar y hay que saber perder. Fue un momento lamentable en una final de la Copa del Mundo”, sentenció el español, quien hizo referencia especialmente a los incidentes posteriores a la expulsión de Enzo Fernández y a los altercados que se produjeron una vez terminado el encuentro.

Fabián Ruiz, campeón del mundo con España, cuestionó las actitudes de los jugadores de la Selección argentina tras la vergonsoza pelea en la final del Mundial. EFE Entre los argentinos apuntados por aquellas escenas estuvieron Roberto Ayala, Leandro Paredes y Nahuel Molina. Para el futbolista español, sin embargo, esos episodios deberían quedar rápidamente en el pasado y no opacar la celebración del campeón: “Espero que se olvide y que la gente recuerde en cambio nuestras celebraciones que fueron inolvidables”.