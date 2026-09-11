Lisandro Martínez se cruzó en TV con una gloria de la Premier que lo había liquidado: su ácido comentario en vivo

Lisandro Martínez convirtió en la goleada del United y, después del partido, le devolvió el golpe a una gloria del futbol inglés que lo había cuestionado.

Lisandro Martínez tuvo una noche soñada en Old Trafford. El defensor argentino marcó uno de los goles del contundente 4-0 del Manchester United ante Sabah, por la primera fecha de la Champions League 2026/27, y después del partido tuvo la oportunidad perfecta para saldar una vieja cuenta pendiente. Micah Richards lo puso frente a Jamie Carragher y el campeón del mundo no dejó pasar la ocasión.

“Como defensor, ¿solías ver a Jamie? ¿Y qué pensabas de él?”, le preguntó Richards. Licha respondió con una sonrisa y una frase que rápidamente generó risas en el estudio: “Como jugador, buena persona”. Una contestación breve, pero cargada de ironía, que dejó en claro que el argentino todavía recuerda las críticas que recibió cuando llegó al fútbol inglés.

El ácido comentario en vivo de Licha Martínez a Jammie Carragher X @abertini1 La historia entre Martínez y Carragher comenzó en 2022, cuando el exdefensor del Liverpool cuestionó su llegada al Manchester United por su estatura para desempeñarse como zaguero central: “No es un mal jugador, pero para jugar a ese nivel de fútbol con esa altura, no me gustaría jugar junto a alguien que mide 1,75 como defensa central”, había disparado el inglés.

Con el paso del tiempo, el rendimiento de Licha terminó siendo la mejor respuesta. El argentino se convirtió en una pieza importante del Manchester United y además levantó la Copa del Mundo con la Selección argentina. Incluso Carragher reconoció posteriormente que había sido demasiado duro con sus primeras críticas, aunque la pica entre ambos nunca desapareció del todo.

Pero Martínez no se quedó solamente con Carragher. Cuando Richards le preguntó quién era su jugador favorito, Licha eligió a Thierry Henry, en un nuevo guiño que volvió a generar complicidad en el estudio. Y cuando la leyenda del Liverpool quiso saber qué defensores seguía, el argentino soltó otra respuesta filosa: “Solo veo jugadores de calidad”.