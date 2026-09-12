Deportivo Maipú va por un triunfo clave ante Almagro para cortar la racha y seguir en la pelea

El Cruzado suma 39 puntos y se ubica octavo en la Zona B, mientras su rival llega fuera de los puestos de clasificación.

Deportivo Maipú visita a Almagro por la fecha 29 de la Primera Nacional.

Deportivo Maipú afrontará este sábado un nuevo compromiso por la Primera Nacional. El Cruzado visitará a Almagro desde las 15.30, en el estadio Tres de Febrero, por la fecha 29 de la Zona B, con el objetivo de sumar para mantenerse dentro de los puestos de Reducido.

El equipo dirigido por Mariano Echeverría llega octavo con 39 puntos, mientras que Almagro suma 34 unidades e intentará acercarse a la pelea. Maipú viene de empatar 0-0 como local ante Patronato de Paraná.

El Deportivo Maipú viene de empatar sin goles ante Patronato. Prensa del Deportivo Maipú La posible formación de Deportivo Maipú Para el duelo ante Almagro, Echeverría mantiene una duda en el mediocampo: Julián Vera o Brian Orozco. El resto del equipo estaría definido, por lo que la posible formación del Cruzado sería con Nahuel Galardi; Lucas Faggioli, Santiago Paulini, Arón Agüero y Juan Pablo De la Reta; Mirko Bonfigli, Enzo Pérez, Julián Vera o Brian Orozco y Tomás Silva; Franco Saccone y Lisandro Cabrera.

El desafío también estará puesto en cortar la racha negativa como visitante. Maipú perdió sus últimos tres partidos fuera de Mendoza y en ninguno de ellos consiguió marcar: cayó 1-0 ante Gimnasia y Tiro de Salta, 2-0 frente a Midland y 1-0 contra Colegiales.

Maipú busca recuperar terreno como visitante La última victoria del Cruzado fuera de la provincia fue el 11 de julio, cuando derrotó 3-1 a Atlético de Rafaela por la fecha 20. En aquella oportunidad, Tomás Silva marcó dos goles y Matías Viguet convirtió el restante, mientras que Agustín Obando había señalado el empate transitorio para el conjunto local.