Independiente Rivadavia va por la recuperación frente a Aldosivi en el Bautista Gargantini

Independiente Rivadavia recibe al Tiburón con la misión de ganar para recuperar el liderazgo de la tabla anual y encaminar su lugar entre los mejores ocho de la zona.

Gonzalo Ríos será titular en un Independiente que quiere reencontrarse con la victoria ante su gente.

Independiente Rivadavia recibe este sábado a Aldosivi en el Estadio Bautista Gargantini, por la novena fecha del Torneo Clausura. La Lepra buscará recuperarse de la derrota ante River y volver a sumar de a tres para mantenerse entre los ocho mejores de la Zona B, mientras que el Tiburón llega con la necesidad de sumar en su lucha por escapar de la zona baja. El encuentro comenzará a las 14.45 y será arbitrado por Darío Herrera.

El encuentro tendrá además un peso especial por la situación de ambos equipos en la tabla. Independiente Rivadavia necesita sumar para mantenerse dentro de los ocho primeros de la Zona B, mientras que Aldosivi llega obligado a mejorar su producción para no quedar cada vez más relegado.

La Lepra buscará volver al triunfo Independiente Rivadavia llega al compromiso con 11 puntos y ocupa el octavo lugar de la Zona B, por lo que actualmente se encuentra dentro del grupo de equipos que avanzaría a los playoffs. El equipo dirigido por Alfredo Berti viene de perder 3-1 frente a River en el Monumental, resultado que interrumpió una racha positiva en el campeonato.

La Lepra había conseguido una importante victoria ante Racing por 3-1 antes de visitar al Millonario y ahora intentará aprovechar la localía para recuperar terreno. El duelo ante Aldosivi aparece como una oportunidad para volver a hacerse fuerte en el Gargantini y sostenerse en la zona de clasificación.

Maximiliano Salas volverá a ser titular en la Lepra. Maru Mena / MDZ Alfredo Berti analiza dos modificaciones respecto del equipo que enfrentó a River: Alex Vigo ingresaría por Alejo Osella en el lateral derecho, mientras que Maximiliano Salas reemplazaría a Matías Fernández. La intención sería recuperar mayor presencia ofensiva y proponer un nuevo esquema: 4-3-3.