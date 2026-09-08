Por qué podrían jugarse dos clásicos seguidos entre Gimnasia e Independiente Rivadavia

Terminó la fecha 8 de la Liga Profesional y el panorama para los equipos mendocinos es positivo y para los hinchas neutrales también. Los motivos.

El lunes por la noche tuvo a los mendocinos mirando los últimos partidos de la fecha 8 de la Liga Profesional. Argentinos Juniors empató con Barracas Central, lo que dentro de todo le cayó bien a Independiente Rivadavia pese a perder el liderato de la tabla anual por un punto, y el triunfo de Unión ante Instituto de Córdoba hace que Gimnasia de Mendoza esté primero en la zona A del Clausura. El Lobo lidera su zona y la Lepra se encuentra en el octavo puesto de la suya. ¿Qué significa esto?

El equipo de Darío Franco es sin dudas uno de los mejores conjuntos de este segundo semestre en el fútbol argentino. Con una propuesta ofensiva y arriesgada, pero efectiva, ha llegado a lo más alto de su zona y más allá de la clasificación a la siguiente ronda, se ilusiona llegar a una copa internacional a través de la tabla anual. Por el otro lado, la Lepra de Berti ha tenido algún que otro traspié, por pensar en la Copa Libertadores en su momento y, si bien está holgado en la tabla anual, se encuentra octava en su zona del clausura.

Alf Ponce Mercado / MDZ Actualmente quedan 8 fechas y habrá superclásico mendocino en la fecha 16, la última, en el Víctor Legrotaglie. Pero si el campeonato terminara hoy, habría duelo entre Gimnasia e Independiente en los octavos de final. Si bien falta mucho todavía, la posibilidad está latente y es posible que suceda. En el superclásico del apertura, la Lepra ganó 5-1 en el Gargantini.

Próximas fechas Por la fecha 9 Gimnasia visitará a Defensa y Justicia el viernes a las 19:15 en Florencio Varela con Agustín Módica que ya está en condiciones de sumarse a la par de sus compañeros. La mala noticia es que Tomás O'Connor tiene un desgarro y estará afuera de las canchas entre 2 y 3 semanas.