River recuperó su esencia con Leonardo Ponzio: las claves de la victoria ante Independiente Rivadavia

El Millonario venció a la Lepra mendocina, sumó su segundo triunfo con Ponzio como DT y volvió a meterse en la pelea por las copas.

River goleó al puntero de la anual, se metió en zona de copas y se acercó en el grupo B.

Todavía golpeado por aquella eliminación como local ante Independiente Santa Fe en la Copa Sudamericana, River empieza a mostrar señales de recuperación. La derrota significó el rápido final del ciclo de Eduardo Coudet y marcó el comienzo del de Leonardo Ponzio. Apenas pasaron 12 días, pero el Millonario comenzó a cambiar la cara: recupera lentamente la esencia y la identidad que reclamaba el hincha y este domingo se impuso con autoridad ante Independiente Rivadavia de Mendoza.

También representó el regreso del equipo al Monumental después de aquella eliminación y del comienzo del ciclo del excapitán millonario, que había debutado con un triunfo sufrido pero necesario ante Banfield. Ahora, con seis puntos sobre seis posibles, River empieza a encontrar el funcionamiento y quedó cerca de los ocho primeros de su zona, además de meterse en puestos de clasificación a las copas internacionales. Los dos grandes objetivos del semestre.

El DT tuvo su reencuentro con los hinchas en el Monumental tras su etapa como jugador. Fotobaires Las primeras señales del River de Ponzio Con los nombres que incorporó, entre ellos Thiago Almada y Ángel Correa, parecía lógico que fuera cuestión de tiempo para que el equipo comenzara a funcionar. El propio entrenador se refirió a esta cuestión durante la conferencia de prensa del domingo: “Los muchachos de atrás sostienen a los de adelante y así es viable hacer la diferencia con los de arriba”, comentó Ponzio.

Lautaro Coria Mucci/MDZ Y así ocurrió ante la difícil Lepra mendocina. Si bien Independiente Rivadavia acumula siete encuentros sin ganar como visitante, marcha primero en la tabla anual y se encuentra entre los ocho mejores del Grupo B, dos aspectos que también resaltó el técnico. River empieza a mostrar señales de recuperación, aunque “recién van dos partidos”, como remarcó Ponzio.

El mediocampo, la base de la recuperación Aunque fueron pocos los cambios con respecto a lo que se veía en el River del Chacho, ingresaron Tomás Galván, quien alternaba con Joaquín Freitas, y Fausto Vera, muy elogiado por el DT, en lugar del lesionado Aníbal Moreno. La principal modificación se observó desde lo posicional, con una formación que remite incluso a los primeros partidos de Marcelo Gallardo: un solo volante central —un rol que Ponzio conoce muy bien—, tres mediocampistas por delante y dos delanteros.