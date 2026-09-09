Independiente Rivadavia-Atlético Tucumán: cambio de sede para los cuartos de final de la Copa Argentina

La AFA informó un cambio de escenario para el encuentro de cuartos de final de la Copa Argentina que disputarán Independiente Rivadavia y Atlético Tucumán.

Cambio de planes. La organización de la Copa Argentina anunció este miércoles una modificación en la sede que albergará el partido que Independiente Rivadavia disputará con Atlético Tucumán. Pese a este cambio, la Lepra y el Decano no deberán reajustar su demasiado su logística.

Cabe recordar que originalmente se había anunciado que el encuentro se disputaría en el estadio Florencio Sola, de Banfield, el próximo miércoles 16 de septiembre, a las 19 horas. Ahora, la Asociación del Fútbol Argentino, sin dar mayores precisiones por el momento, decidió mudar el partido, aunque se mantiene la misma fecha y horario.

Dónde jugará Independiente Rivadavia por Copa Argentina De acuerdo a lo comunicado a través de las cuentas oficiales de la Copa Argentina, el partido entre la Lepra y el Decano se disputará en el Estadio Eduardo Gallardón, del club Los Andes.

Hay que resaltar que la cancha del Mil Rayitas se encuentra en el partido de Lomas de Zamora, en Buenos Aires, muy cerca del Florencio Zola, donde originalmente se iba a disputar el partido.