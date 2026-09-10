"España es cristiana y no musulmana", el repudiable canto de hinchas del Real Madrid que se hizo viral
Hinchas del Real Madrid protagonizaron repudiables cantos antisemitas y contra musulmanes antes del partido ante Inter por Champions League.
Un grupo de jóvenes hinchas del Real Madrid protagonizó este martes, en las inmediaciones del Santiago Bernabéu y antes del partido de Champions League frente al Inter de Milán, una repudiable secuencia de cantos contra judíos y musulmanes. Las imágenes circularon posteriormente en redes sociales. En los videos difundidos después del encuentro se observa a varios aficionados coreando “Judío que veo, judío que pateo” y “España es cristiana y no musulmana”.
Como si fuera poco, también se registraron saludos nazis entre algunos de los participantes mientras se repetían las consignas en las afueras del estadio.
Los cantos de los hinchas que generaron rechazo
Los hechos ocurrieron en la previa del encuentro de Champions League entre Real Madrid e Inter. Mientras dentro del Santiago Bernabéu las tribunas exhibían banderas en respaldo a Ceuta, en el exterior un grupo de seguidores protagonizó una escena marcada por expresiones antisemitas y contra los musulmanes.
La Federación de Comunidades Judías de España (FCJE) manifestó esta semana su “profunda preocupación y firme rechazo” por lo sucedido. La organización trasladó su posición al presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Rafael Louzán, mediante una carta en la que calificó los cantos como de una “gravedad extraordinaria”.
Para la FCJE, la consigna “Judío que veo, judío que pateo” representa una expresión abiertamente antisemita que incita a la violencia contra las personas judías. Respecto de “España es cristiana y no musulmana”, consideró que transmite un mensaje de exclusión hacia ciudadanos musulmanes españoles por su religión o pertenencia cultural.
La FCJE pidió una respuesta contundente
La entidad aclaró, al mismo tiempo, que los comportamientos registrados en las inmediaciones del Bernabéu no deben atribuirse al conjunto de los hinchas del Real Madrid. “Somos plenamente conscientes de que estas conductas no representan al conjunto de la afición del Real Madrid”, señaló antes de reclamar una respuesta “clara y contundente” frente a estos episodios.