"España es cristiana y no musulmana", el repudiable canto de hinchas del Real Madrid que se hizo viral

Hinchas del Real Madrid protagonizaron repudiables cantos antisemitas y contra musulmanes antes del partido ante Inter por Champions League.

Los cantos se dieron en la previa del encuentro del Real contra el Inter en la Champions League.

Un grupo de jóvenes hinchas del Real Madrid protagonizó este martes, en las inmediaciones del Santiago Bernabéu y antes del partido de Champions League frente al Inter de Milán, una repudiable secuencia de cantos contra judíos y musulmanes. Las imágenes circularon posteriormente en redes sociales. En los videos difundidos después del encuentro se observa a varios aficionados coreando “Judío que veo, judío que pateo” y “España es cristiana y no musulmana”.

Como si fuera poco, también se registraron saludos nazis entre algunos de los participantes mientras se repetían las consignas en las afueras del estadio.

Los cantos de los hinchas que generaron rechazo Los hechos ocurrieron en la previa del encuentro de Champions League entre Real Madrid e Inter. Mientras dentro del Santiago Bernabéu las tribunas exhibían banderas en respaldo a Ceuta, en el exterior un grupo de seguidores protagonizó una escena marcada por expresiones antisemitas y contra los musulmanes.

La Federación de Comunidades Judías de España (FCJE) manifestó esta semana su “profunda preocupación y firme rechazo” por lo sucedido. La organización trasladó su posición al presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Rafael Louzán, mediante una carta en la que calificó los cantos como de una “gravedad extraordinaria”.

Para la FCJE, la consigna “Judío que veo, judío que pateo” representa una expresión abiertamente antisemita que incita a la violencia contra las personas judías. Respecto de “España es cristiana y no musulmana”, consideró que transmite un mensaje de exclusión hacia ciudadanos musulmanes españoles por su religión o pertenencia cultural.