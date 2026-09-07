Mirá las fotos de Leonor, heredera de la Corona española, en su primer día como estudiante de Ciencias Políticas
Leonor llegó a la Universidad Carlos III con un look informal y comenzó Ciencias Políticas junto a otros 40 estudiantes.
Leonor dejó atrás los uniformes militares y este lunes 7 de septiembre comenzó una etapa completamente diferente. La heredera de la Corona de España llegó al campus de Getafe de la Universidad Carlos III de Madrid para iniciar la carrera de Ciencias Políticas, que cursará durante los próximos cuatro años.
Su llegada despertó una fuerte atención de los medios, aunque la intención de la universidad es que pueda desenvolverse con la mayor normalidad posible. Sonriente y antes de ingresar al edificio donde tendría sus primeras clases, Leonor aseguró que afrontaba esta nueva experiencia con “muchas ganas”.
La princesa fue recibida por el rector Ángel Arias y otras autoridades académicas. Según explicó el responsable de la universidad, se mostró tranquila, ilusionada y con ganas de conocer a quienes serán sus compañeros durante los próximos años. En total, alrededor de 40 estudiantes compartirán el aula con la futura reina.
Leonor cambió el uniforme por jeans y zapatillas
Las imágenes de la jornada mostraron una versión mucho más cotidiana de Leonor que la que suele verse en los actos de la Casa Real. Para su primer día eligió una camisa blanca, jeans oscuros de corte ancho, zapatillas blancas y un gran bolso negro para llevar sus cosas a clase.
La camisa elegida pertenece a Zara, mientras que el bolso es el modelo Andy Bag de la firma española Mas1, confeccionado en cuero negro y con espacio suficiente para llevar una computadora y libros. También volvió a utilizar uno de sus collares habituales, el modelo Open Heart de Tiffany & Co.
El estilo informal acompañó la intención de comenzar la universidad como una estudiante más. Desde la institución remarcaron que la presencia de Leonor no implicó una selección especial de alumnos ni profesores y que deberá cumplir con las mismas normas académicas que sus compañeros. Incluso el uso del teléfono celular está prohibido dentro de las aulas salvo que un docente lo autorice con fines académicos.
Cómo será la vida universitaria de Leonor
La primera clase de Leonor fue Teoría del Derecho. Su rutina habitual tendrá clases entre las 9 y las 14, mientras que los jueves contará además con seminarios. A diferencia de lo que ocurrió con Felipe VI durante sus estudios universitarios, no se diseñó para ella un recorrido académico especial dentro de la carrera.
El grado de Ciencias Políticas incluye contenidos vinculados con política, Derecho, Economía, Sociología, Historia, Humanidades y Relaciones Internacionales. La princesa deberá combinar los estudios durante estos cuatro años con sus compromisos institucionales como heredera de la Corona.
El ingreso a la universidad marca además el siguiente paso en la formación de Leonor después de tres años de preparación militar. Antes había cursado dos años de Bachillerato Internacional en el UWC Atlantic College de Gales. Ahora comienza una etapa en la que las aulas, los trabajos prácticos y la convivencia con sus compañeros pasarán a formar parte de su rutina.