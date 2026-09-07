Mirá las fotos de Leonor, heredera de la Corona española, en su primer día como estudiante de Ciencias Políticas

Leonor llegó a la Universidad Carlos III con un look informal y comenzó Ciencias Políticas junto a otros 40 estudiantes.

Leonor dejó atrás los uniformes militares y este lunes 7 de septiembre comenzó una etapa completamente diferente. La heredera de la Corona de España llegó al campus de Getafe de la Universidad Carlos III de Madrid para iniciar la carrera de Ciencias Políticas, que cursará durante los próximos cuatro años.

Su llegada despertó una fuerte atención de los medios, aunque la intención de la universidad es que pueda desenvolverse con la mayor normalidad posible. Sonriente y antes de ingresar al edificio donde tendría sus primeras clases, Leonor aseguró que afrontaba esta nueva experiencia con “muchas ganas”.

Leonor fue recibida por las autoridades de la Universidad Carlos III antes de ingresar a su primera clase. EFE La princesa fue recibida por el rector Ángel Arias y otras autoridades académicas. Según explicó el responsable de la universidad, se mostró tranquila, ilusionada y con ganas de conocer a quienes serán sus compañeros durante los próximos años. En total, alrededor de 40 estudiantes compartirán el aula con la futura reina.

Leonor cambió el uniforme por jeans y zapatillas Las imágenes de la jornada mostraron una versión mucho más cotidiana de Leonor que la que suele verse en los actos de la Casa Real. Para su primer día eligió una camisa blanca, jeans oscuros de corte ancho, zapatillas blancas y un gran bolso negro para llevar sus cosas a clase.

La princesa Leonor eligió jeans, camisa blanca y zapatillas para su primer día como estudiante universitaria. efe La camisa elegida pertenece a Zara, mientras que el bolso es el modelo Andy Bag de la firma española Mas1, confeccionado en cuero negro y con espacio suficiente para llevar una computadora y libros. También volvió a utilizar uno de sus collares habituales, el modelo Open Heart de Tiffany & Co.