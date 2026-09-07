DNI electrónico 2026: cómo renovarlo, qué documentación se necesita y dónde puede solicitarse

El nuevo DNI electrónico comenzó a emitirse en la Argentina, pero su llegada no obliga a reemplazar inmediatamente la tarjeta vigente. La actualización es voluntaria y quienes deban renovarla por vencimiento, pérdida, robo, deterioro o cambio de domicilio podrán acceder al formato incorporado durante 2026.

La modificación entró en vigor el 1° de febrero mediante la Disposición 55/2026 del Registro Nacional de las Personas. El documento está fabricado en policarbonato y contiene un chip sin contacto que almacena información personal y biométrica de manera encriptada. También incorpora un código QR y nuevas medidas de seguridad visibles, encubiertas y forenses, de acuerdo con los estándares de la Organización de Aviación Civil Internacional. Su implementación se desarrolla en forma progresiva en todo el país.

Cómo renovar el DNI electrónico en 2026 Para obtenerlo es necesario tramitar un nuevo ejemplar. El primer paso consiste en elegir un Registro Civil de la jurisdicción correspondiente al domicilio o solicitar turno en un Centro de Documentación de Renaper mediante la aplicación Mi Argentina. Después, la persona debe presentarse en la oficina seleccionada para registrar su fotografía, firma y huellas digitales. Al finalizar, recibirá una constancia con un número que permite seguir el estado del trámite por internet. El documento puede llegar por correo al domicilio declarado o retirarse en una oficina, según la modalidad seleccionada.

Las personas mayores de 14 años pueden llevar el DNI anterior, aunque no es un requisito excluyente. En caso de robo o extravío, también es posible presentar la denuncia si se cuenta con ella. Los menores de esa edad deben concurrir acompañados por su padre, madre o representante legal, quien deberá acreditar su identidad. Además, es necesario presentar la partida o el certificado de nacimiento. Cuando intervenga un tutor, deberá llevar la documentación judicial que respalde esa representación. Los requisitos pueden variar si el pedido responde a una rectificación de datos o una actualización fuera de término. Consultar las condiciones de Renaper.

Cuánto cuesta y cuáles son las opciones de entrega El trámite regular de un nuevo ejemplar cuesta $10.000 para ciudadanos argentinos. El mismo valor se aplica a las actualizaciones obligatorias de los 5 a 8 años y de los 14 años. Para extranjeros con residencia en el país, la tarifa del nuevo ejemplar es de $20.000. También existen procedimientos acelerados: el DNI exprés cuesta $26.000 y se entrega por correo dentro de las 96 horas hábiles; la modalidad de 24 horas tiene un valor de $41.000, mientras que el servicio al instante asciende a $57.000 y está disponible únicamente en oficinas habilitadas. Los montos corresponden al tarifario oficial de Renaper.