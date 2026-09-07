Los cocineros coinciden: el truco con el agua de cocción que mejora cualquier plato de fideos

Una olla de fideos está lista; llega el momento de colarlos y casi toda el agua termina en la pileta. Ese gesto automático puede quitarle al plato uno de sus mejores recursos. Reservar una parte de agua permite corregir la salsa, darle cuerpo y unirla con la pasta antes de servir.

Mientras los fideos hierven, liberan una pequeña cantidad de almidón que queda suspendida en el agua. El líquido adquiere entonces una apariencia algo turbia y una consistencia diferente a la del agua común. Al sumarlo a una preparación con aceite, manteca, queso o tomate, ese almidón ayuda a integrar los ingredientes y evita que la salsa quede separada en el fondo del plato.

El momento indicado para reservarla es poco antes de colar los fideos, cuando el líquido ya concentra parte del almidón desprendido durante la cocción. Se puede retirar con una taza o un cucharón y dejar cerca de la sartén. No hace falta volcar todo: conviene empezar con una pequeña cantidad, mezclar y observar la textura. Si la preparación sigue demasiado espesa o seca, se agrega otro chorrito. Barilla recomienda guardar entre una y dos tazas, aunque la cantidad finalmente utilizada dependerá de la receta y del volumen de pasta. La guía de la marca también aconseja terminar la cocción dentro de la salsa.

Para aplicar la técnica, los fideos deben retirarse de la olla cuando todavía están firmes. Después pasan directamente a la sartén, donde se mezclan durante uno o dos minutos a fuego moderado. Allí se incorpora el agua reservada de manera gradual. El movimiento ayuda a distribuir el almidón y favorece la formación de una salsa más uniforme . Este último paso permite, además, que la pasta absorba parte de los sabores en lugar de recibir la cobertura recién en el plato.

El efecto resulta especialmente visible en recetas basadas en aceite de oliva, manteca o queso. En esos casos, el agua ayuda a formar y estabilizar una emulsión, de modo que la parte grasa no queda separada del resto. También funciona bien con pesto, ajo y aceite o preparaciones sencillas con parmesano. La salsa gana brillo y consistencia sin necesidad de incorporar crema. En opciones con tomate o salsas cremosas, que ya poseen mayor cuerpo, la diferencia puede ser menos evidente, aunque el líquido todavía sirve para ajustar la densidad y evitar que los fideos se sequen.

El agua de la cocción es un gran recurso para la salsa de lo fideos. Imagen creada con IA

La técnica tiene algunos límites. Agregar demasiada agua de una vez puede diluir los sabores y dejar una preparación líquida. También hay que considerar la cantidad de sal utilizada durante el hervor: si el agua está muy salada, una porción excesiva podría alterar el resultado final. Otro error frecuente es enjuagar los fideos después de colarlos cuando se preparará un plato caliente. Ese lavado retira parte del almidón adherido a la superficie y dificulta la unión posterior con la salsa. La recomendación oficial de Barilla es escurrirlos sin pasarlos bajo la canilla.

El paso final para conseguir una pasta mejor integrada

Más que un ingrediente adicional, el agua de cocción funciona como una herramienta para manejar la consistencia. Si la salsa está concentrada, permite aligerarla sin recurrir a agua limpia, que no aporta almidón. Si contiene aceite o manteca, ayuda a que la mezcla no se corte. Y cuando la pasta termina de cocinarse en la sartén, aporta la humedad necesaria para que ese proceso no la deje seca.

El método no requiere cambiar la receta ni sumar productos. Alcanza con separar una taza antes de usar el colador, trasladar los fideos a la sartén y agregar el líquido poco a poco mientras se mezcla. La cantidad correcta será aquella que deje la salsa cremosa, pero sin restos de agua en el fondo. Un paso breve, hecho con algo que normalmente se descarta, puede lograr que los fideos y su acompañamiento lleguen a la mesa como una preparación integrada y no como dos componentes separados.