Tu inodoro como nuevo otra vez: la fórmula casera para arrancar la mugre

Despídete del sarro del inodoro: el método sencillo que lo deja impecable en minutos. Dile adiós a las manchas amarillas del baño.

Las manchas de sarro en el baño se acumulan por el agua dura. Ignorar esas marcas amarillas hace que el inodoro se arruine con rapidez. Aplica productos naturales para solucionar este problema molesto de forma muy simple.

Una fórmula que no falla. La mezcla casera que afloja la suciedad del inodoro Para empezar debes espolvorear media taza de polvo de hornear bien repartida. Asegúrate de cubrir todas las zonas donde ves el sarro acumulado sobre la loza. Este ingrediente ayuda a aflojar la capa dura antes del siguiente paso.

Luego utiliza bicarbonato sobre la misma zona para reforzar la potencia limpiadora. Agrega inmediatamente una taza de vinagre blanco sobre toda la superficie tratada. Vas a notar una reacción con burbujas que arranca la suciedad más profunda.

Trucos de limpieza.Fuente: Shuttertstock. Deja actuar la mezcla entre quince y veinte minutos sin tocar el área. Ese tiempo permite que los ácidos naturales disuelvan las sales minerales acumuladas. Aprovecha esos minutos para limpiar el resto de las cosas del baño tranquilo.

Pasado el tiempo frota con fuerza usando la escobilla por todos los rincones. Vas a ver como la mugre pegada sale sin necesidad de hacer esfuerzo físico. La combinación de vinagre con bicarbonato deja la loza libre de bacterias.