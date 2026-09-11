El polémico mensaje de Pedro Sánchez a 25 años del 11-S y la reflexión de otros mandatarios

A 25 años de los atentados del 11 de septiembre de 2001 , el p residente de España , Pedro Sánchez , publicó un mensaje en sus redes sociales para recordar a las víctimas y reflexionar sobre las consecuencias que tuvo aquel ataque para el mundo.

Sin embargo, una de sus definiciones cobró especial relevancia por el contexto político que atraviesa actualmente España. Sánchez sostuvo que “ningún país puede garantizar su seguridad en solitario” y reclamó mayor cooperación internacional, multilateralismo y respeto por el derecho internacional , mientras su Gobierno enfrenta una fuerte polémica por la gestión de la crisis ocurrida recientemente en Ceuta.

En su mensaje, Sánchez aseguró que el 11-S “cambió el mundo” y afirmó que sus enseñanzas continúan vigentes 25 años después. Además, recordó a las víctimas y a sus familias y expresó su solidaridad con Estados Unidos: "Transmitimos toda nuestra solidaridad y cariño al pueblo americano en este día de triste recuerdo".

Finalmente, Sánchez afirmó que España continuará trabajando “por la paz, por la democracia y por un orden internacional basado en reglas”.

Las palabras del presidente español fueron publicadas mientras continúa la controversia política por la crisis migratoria de Ceuta , especialmente por las críticas sobre la capacidad de las autoridades para anticipar y responder al episodio.

La discusión se intensificó después de que el Gobierno desclasificara documentos relacionados con los avisos previos del Centro Nacional de Inteligencia (CNI). La información abrió nuevos cuestionamientos sobre qué sabía el Ejecutivo, cuándo recibió esos datos y si las advertencias fueron suficientes para dimensionar lo que finalmente ocurrió.

Pedro Sánchez, en el foco de los cuestionamientos Thomas Coex / Getty

Sánchez defendió la actuación de las autoridades y sostuvo que no era posible prever la magnitud y las características que terminaría teniendo la crisis. El debate quedó así centrado en la seguridad de las fronteras españolas, la capacidad de anticipación del Estado y la coordinación entre los distintos organismos encargados de responder ante una situación de semejante magnitud.

Seguridad, cooperación y una crisis que genera cuestionamientos

Es justamente ese contexto el que volvió especialmente discutible el mensaje del presidente por el 11-S. Mientras Sánchez afirma que ningún país puede garantizar su seguridad por sí solo y reivindica la cooperación y el multilateralismo como herramientas frente a las amenazas, su Gobierno continúa siendo cuestionado por la manera en que se gestionó una crisis vinculada con la seguridad y el control fronterizo en territorio español.

Por eso, la frase del mandatario sobre la necesidad de una mayor cooperación internacional quedó atravesada por una discusión política que excede el aniversario del 11-S: cómo debe un Estado prevenir amenazas, proteger sus fronteras y coordinar sus recursos de seguridad sin dejar de respetar el derecho internacional.

La crisis migratoria de Ceuta continúa en el eje de la política española EFE

Qué dijeron otros líderes mundiales por los 25 años del 11-S

El aniversario también provocó mensajes y homenajes de distintos dirigentes internacionales. En Estados Unidos, el presidente Donald Trump encabezó el acto conmemorativo en el Pentágono y recordó a las 184 personas que murieron en el ataque contra ese edificio.

Trump reivindicó la fortaleza estadounidense y aseguró: “Nunca, jamás olvidaremos”. También vinculó el legado del 11-S con los actuales desafíos de seguridad de Estados Unidos.

En Nueva York, el vicepresidente JD Vance participó del homenaje en el lugar donde se encontraban las Torres Gemelas junto con los expresidentes George W. Bush, Bill Clinton, Barack Obama y Joe Biden. El encuentro reunió a dirigentes de distintas etapas políticas de Estados Unidos en una ceremonia marcada por el recuerdo de las casi 3.000 víctimas.

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, también se refirió al aniversario y sostuvo que el terrorismo no atacó solamente a Estados Unidos, sino al conjunto del mundo libre. Italia, además, ratificó su compromiso con la lucha contra el terrorismo junto a sus aliados.

En Francia, el aniversario volvió a ser presentado como uno de los acontecimientos que marcaron el comienzo del siglo XXI. El recuerdo de las víctimas estuvo acompañado por una reflexión sobre las consecuencias que tuvieron las decisiones adoptadas durante los 25 años posteriores a los ataques.

La conmemoración internacional también estuvo atravesada por una mirada retrospectiva sobre las consecuencias de la respuesta al 11-S. A 25 años de los atentados, distintos análisis ponen el foco no solamente en el terrorismo y la seguridad, sino también en las guerras posteriores, las políticas antiterroristas y el impacto que tuvieron sobre el orden internacional.