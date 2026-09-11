Las teorías conspirativas del atentado a las Torres Gemelas: de la orquestación estatal a los falsos llamados

Las evidencias físicas, los videos de seguridad recuperados, el análisis de las cajas negras y miles de testigos oculares confirmaron que el Vuelo 77 de American Airlines impactó contra el Pentágono. Se recuperaron restos del fuselaje, motores y los cuerpos de los pasajeros y secuestradores en el lugar. Respecto al Vuelo 93, las grabaciones de la cabina y la caja negra demostraron que los pasajeros se amotinaron contra los terroristas, lo que provocó que el avión se estrellara en un campo en Shanksville, Pensilvania, frustrando el objetivo de impactar el Capitolio o la Casa Blanca.