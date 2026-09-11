Las teorías conspirativas del atentado a las Torres Gemelas: de la orquestación estatal a los falsos llamados
Las narrativas alternativas sobre el ataque en el World Trade Center siguen siendo un caso de estudio sobre la desconfianza institucional, mucho más en aquel entonces que no había redes sociales.
Los atentados del 11 de septiembre de 2001 dejaron un saldo de 2.977 personas fallecidas y miles de heridos, con víctimas provenientes de más de 90 países. El impacto global del evento coincidió con los inicios de la era de Internet, lo que facilitó que las explicaciones alternativas se propagaran con una rapidez inédita en comparación con eventos históricos previos.
Las principales hipótesis sobre el atentado a las Torres Gemelas
A lo largo de los años, los promotores del movimiento plantearon diversas afirmaciones que cuestionaron los informes oficiales:
- Participación u orquestación estatal: Se sostuvo que miembros del gobierno estadounidense tenían conocimiento previo de los ataques o los permitieron para justificar las invasiones en Medio Oriente, con el fin de controlar la segunda reserva de petróleo más grande del mundo y consolidar un dominio militar. Otras teorías sugirieron la intención de instaurar un "nuevo orden mundial".
- Ataques al Pentágono y el Vuelo 93: Diversos relatos afirmaron que el Pentágono no fue impactado por un avión sino por un misil de crucero lanzado por las propias fuerzas armadas estadounidenses, mientras que otros sostuvieron que el Vuelo 93 de United Airlines fue derribado.
- Demolición controlada del World Trade Center: Se alegó que la caída de las Torres Gemelas y del World Trade Center (WTC) 7 se debió al uso de explosivos como dinamita. Respecto a este edificio de 47 pisos que se derrumbó sin haber sido impactado por un avión—, se señaló que su propietario, Larry Silverstein, lo había asegurado por 7.000 millones de dólares poco antes del desastre.
- Relatos discriminatorios e irregularidades atribuidas: Circularon versiones falsas sobre empleados judíos del WTC que habrían recibido advertencias para no acudir a trabajar. Asimismo, figuras como el activista Dick Gregory cuestionaron la presencia de asbestos e insinuaron que los escombros se enviaron rápidamente a China para impedir peritajes.
Evidencia científica y desmentidas oficiales
Las investigaciones técnicas han refutado categóricamente estas afirmaciones:
- La investigación exhaustiva llevada a cabo por la Comisión del 11-S (un grupo bipartidista independiente) determinó que los atentados fueron planificados y ejecutados exclusivamente por la red terrorista Al-Qaeda, liderada por Osama bin Laden. Las fallas en la anticipación y prevención de estos ataques radicaron en graves problemas de comunicación e inteligencia entre agencias gubernamentales (como la CIA y el FBI), pero no en una connivencia activa o planificación interna.
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Las evidencias físicas, los videos de seguridad recuperados, el análisis de las cajas negras y miles de testigos oculares confirmaron que el Vuelo 77 de American Airlines impactó contra el Pentágono. Se recuperaron restos del fuselaje, motores y los cuerpos de los pasajeros y secuestradores en el lugar. Respecto al Vuelo 93, las grabaciones de la cabina y la caja negra demostraron que los pasajeros se amotinaron contra los terroristas, lo que provocó que el avión se estrellara en un campo en Shanksville, Pensilvania, frustrando el objetivo de impactar el Capitolio o la Casa Blanca.
- El colapso del World Trade Center: La investigación del Instituto Nacional de Estándares y Tecnología (NIST) concluyó que el derrumbe del edificio WTC 7 fue provocado por incendios prolongados que debilitaron elementos estructurales decisivos tras ser dañado por los escombros de la Torre Norte, descartando cualquier indicio de explosivos.