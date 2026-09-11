La insólita escena que sorprendió a Nueva York: un avión atravesó el tributo por el atentado a las Torres Gemelas

Un total de 2.977 drones (uno por cada víctima) iluminaron el cielo en la forma de las Torres Gemelas, pero una peculiar secuencia desconcertó a la gente.

El emotivo homenaje que realizó la ciudad de Nueva York a las víctimas del 11 de septiembre.

Este 11 de septiembre se cumplen 25 años del mayor atentado de la historia de los Estados Unidos, en donde tres aviones estrellaron contra las Torres Gemelas y el Pentágono. Un cuarto avión, que tenía como objetivo el Capitolio, terminó implosionando en Pensilvania.

A modo de homenaje por las miles de personas que fallecieron el 11 de septiembre de 2001, la ciudad de Nueva York realizó un emotivo homenaje: 2.977 drones (uno por cada víctima) iluminaron el cielo en la forma de las Torres Gemelas del World Trade Center.

Mirá el emotivo homenaje que se realizó por el 11 de septiembre No obstante, en medio del conmovedor tributo, ocurrió una insólita secuencia: un avión pasó a través de los drones. El momento desconcertó a muchas personas, quienes compartieron imágenes en las redes sociales con un tono irónico.