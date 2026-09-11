Atentados del 11 de septiembre: cómo fue el ataque contra las Torres Gemelas y el Pentágono

Este viernes se cumplen 25 años de un hecho que aún conmociona al mundo entero. Se trata del atentado del 11 de septiembre , el mayor ataque terrorista que sufrió Estados Unidos y que marcó para siempre la historia del país.

Aquel 11 de septiembre de 2001, cuatro aviones comerciales fueron secuestrados por miembros de Al-Qaeda , la organización terrorista yihadista fundada por Osama bin Laden . La red criminal había planeado estrellar esos cuatro aviones contra cuatro edificaciones muy significativas para los Estados Unidos.

Dos de estas edificaciones eran las Torres Gemelas , ubicadas en la isla de Manhattan , en donde trabajaban alrededor de 50.000 personas. Eran la sede del emblemático centro financiero World Trade Center y un símbolo del poder económico estadounidense.

Ese día, pasadas las 8.45, cinco secuestradores estrellaron un Boeing 767 de American Airlines contra la torre norte . El avión llevaba 76 pasajeros a bordo y 11 tripulantes . El impacto provocó un enorme agujero en los últimos pisos del edificio de 110 pisos y un enorme incendio.

Minutos más tarde, a eso de las 9, otros cinco terroristas estrellaron un Boeing 757 de United Airlines contra la torre sur . El avión llevaba 51 pasajeros y 9 tripulantes a bordo.

La torre sur fue la primera en derrumbarse, aproximadamente a las 10, y media hora después se desmoronó también la torre norte.

El ataque a las Torres Gemelas quedó totalmente impregnado en la memoria colectiva, ya que fue transmitido en vivo por los medios de comunicación. Asimismo, la televisión filmó el momento en el que el entonces Jefe de Gabinete de la Casa Blanca, Andrew Card, le contó al presidente George W. Bush sobre el atentado en medio de una visita a una escuela en Florida.

Así se enteró George W. Bush del atentado

Por otro lado, unas cinco horas más tarde, el edificio número 7 del complejo World Trade Center, de 47 pisos, se derrumbó a causa de la onda expansiva de los atentados contra las Torres Gemelas.

Atentado al Pentágono y el fallido ataque al Capitolio

Luego del ataque en Manhattan, a eso de las 9:30 hs, otros cinco secuestradores estrellaron un avión de American Airlines contra el Pentágono, la sede del Departamento de Defensa de los Estados Unidos ubicado en el departamento de Virginia. En el vuelo viajaban 53 pasajeros y 6 tripulantes a bordo.

Media hora después, un vuelo de United Airlines se estrelló en Somerset, Pensilvania, con 33 pasajeros y 7 tripulantes. Las investigaciones determinaron que el objetivo de los terroristas era el Capitolio, la sede del Congreso de los Estados Unidos, y que probablemente los pasajeros lucharon con los cuatro secuestradores por el control del avión antes de que este cayera.

Galería de fotos del 11 de septiembre

Foto del Pentágono después del atentado.

Las Torres Gemelas, al momento de los impactos y explosión.

Luego del atentado a las Torres Gemelas impulsó este tipo de acuerdos. Foto: Télam