La guerra secreta de Estados Unidos que terminó beneficiando a Osama Bin Laden

Antes del atentado a las Torres Gemelas, Estados Unidos financió una guerra secreta en Afganistán que terminó favoreciendo el ascenso de su enemigo más buscado.

El 11 de septiembre es una de esas fechas que quedaron marcadas en la memoria colectiva. Un día que, sin importar el lugar del mundo, muchos de quienes lo vivieron todavía recuerdan dónde estaban y qué hacían cuando vieron el ataque contra las Torres Gemelas de Nueva York, en el que cerca de 3.000 personas perdieron la vida.

Pero detrás de aquel atentado que hoy cumple 25 años y que cambió para siempre la historia hubo una guerra secreta que Estados Unidos había impulsado dos décadas antes. Una operación mediante la que entregó armas y dinero a los grupos que combatían a la Unión Soviética en Afganistán y que, de manera indirecta, terminó creando las condiciones que años después beneficiaron a quien se convertiría en su enemigo número uno: Osama bin Laden.

La operación secreta contra la Unión Soviética Todo comenzó en 1979, cuando el gobierno socialista de Afganistán enfrentaba una creciente resistencia de grupos islamistas conocidos como muyahidines. Ante la posibilidad de perder a uno de sus principales aliados en Asia, la Unión Soviética invadió el país en diciembre de ese año y desplegó miles de soldados para sostener al régimen de Kabul.

El despliegue estadounidense se dio después de la invasión soviética en Asia. Estados Unidos encontró entonces una oportunidad para debilitar a su principal rival sin enfrentarlo directamente. A través de la denominada Operación Ciclón, la CIA comenzó a enviar armas y millones de dólares a los rebeldes afganos. Sin embargo, la ayuda pasaba primero por los servicios de inteligencia de Pakistán, que se encargaban de distribuir los recursos entre las diferentes facciones que luchaban contra las tropas soviéticas.

El apoyo aumentó con la llegada de Ronald Reagan a la Casa Blanca. El mandatario calificó a los muyahidines como “combatientes de la libertad” y autorizó la entrega de misiles portátiles Stinger, con los que los rebeldes pudieron derribar helicópteros soviéticos y cambiar el rumbo de la guerra. Finalmente, en febrero de 1989, Moscú completó la retirada de sus tropas y dejó atrás un conflicto que había provocado más de un millón de muertos y millones de refugiados.