La inflación de EE.UU. sube por encima de las previsiones, qué puede pasar ahora con la Fed y las tasas

Las expectativas de incremento de la tasa de interés de referencia por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos crecieron un poco más este viernes tras conocer los datos de inflación del mes de agosto, una de las principales variables junto a la evolución del empleo para que el banco central de ese país decida actualizar la política monetaria.

La suba de los precios al consumidor en Estados Unidos tomó mayor velocidad en agosto, tal como se anticipaba, pero el dato que están siguiendo los analistas es el indicador de inflación subyacente -equivalente a la inflación núcleo acá- que registró el mes pasado un "aumento ligeramente mayor al esperado".

"Los precios al consumidor en general aumentaron un 0,4% mensual en agosto, en línea con las expectativas y a un ritmo superior al 0,1 % registrado en julio", señala un informe del portal especializado Investing.com. Y agrega que en los doce meses hasta agosto, "el índice de precios al consumidor se situó en el 3,4%, igualando tanto las estimaciones de los economistas como la cifra del mes anterior".

Incidieron el costo del combustible, que aumentó 3,9 % en relación al mes anterior, lo que representa más de un tercio del incremento total de todos los artículos de consumo, según informó la Oficina de Estadísticas Laborales del Departamento de Trabajo. Además, un indicador que sigue la evolución de los precios de la energía también marcó un incremento del 2,1%.

Esto impulsó la rueda de apuestas entre los analistas y actores económicos de que la Reserva Federal podría subir los tipos de interés la próxima semana, en la reunión del Comité Federal de Mercados Abiertos (FOMC) el 15 y 16 de septiembre.

Sería un cambio de tendencia luego de seis bajas consecutivas de la tasa desde agosto de 2024. Entonces la tasa de referencia, que es el bono del Tesoro de Estados Unidos a 10 años estaba en 5,5% anual, mientras que hoy el costo del dinero en ese país es de 3,75%.

Cabe recordar que para tomar deuda las economías emergentes deben pagar esta tasa más una sobre tasa equivalente al riesgo país que tienen. En el caso de Argentina, con un índice de riesgo país de 482 puntos básicos, equivalente a 4,8% anual de sobre tasa, por lo que hoy una eventual colocación de deuda argentina tendría como piso una tasa de 8,6/9% anual en dólares.

Además del costo de la gasolina, que por la suba del petróleo por el reinicio de las hostilidades en Medio Oriente pasó de 4,064 dólares el galón en julio a 4,192 dólares en agosto, en la inflación del mes pasado incidieron también la masiva inversión en infraestructura de inteligencia artificial, que encareció productos como chips de memoria, dispositivos de almacenamiento de datos y hasta ciertos artículos de electrónica de consumo.

En este contexto, la Reserva Federal sigue de cerca los precios de los servicios, excluyendo la energía y la vivienda. Es la inflación conocida como inflación "supercore" (o "super-subyacente"), que aumentó un 0,5% mensual y un 3% respecto al año anterior.

Trabajo que hacer

Desde la Reserva Federal, que es el banco central de EE.UU. han enfatizado que hará foco en contener la inflación en su reunión de la próxima semana, "lo que ha alimentado las especulaciones de que la Reserva Federal podría optar por subir las tasas tras el encuentro de dos días que concluye el miércoles", aseguró Investing.com.

El presidente de la Fed, Kevin Warsh, incluso ha sugerido que el banco central "tendrá trabajo que hacer" si el aumento de los precios no muestra señales de moderarse de forma sostenible hacia el 2% anual, que es el objetivo de inflación de la entidad.