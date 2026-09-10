Anses anunció un nuevo aumento en las jubilaciones y la mínima superará los $500.000

Anses dio a conocer este jueves un nuevo incremento para las jubilaciones del próximo mes. De cuánto será y quiénes lo cobrarán.

Luego de conocerse este jueves el dato de la inflación que publicó el Indec, la Anses inmediatamente dio como confirmado el nuevo aumento para las jubilaciones pensando en el mes de octubre. Esto responde a una medida del Gobierno nacional que fue confirmada por decreto en 2024 y se sostiene hasta la actualidad.

En concreto, el aumento en las jubilaciones para el próximo mes será de 1,7%, ya que ese mismo valor fue el que arrojó el IPC del mes de agosto y los haberes incrementarán en ese orden. A eso habrá que sumarle luego el bono de $70.000 que se otorga mes a mes.

Por decisión del Gobierno nacional, también se disparará un aumento en octubre en las pensiones y asignaciones familiares en el mismo orden.

Los montos de las jubilaciones de Anses para octubre Con este nuevo aumento confirmado, las jubilaciones mínimas en octubre quedarán en: $507.109 con el incremento del 1,7% ya que anteriormente estaban en 498.633 pesos.

A ese monto, como se mencionó anteriormente, hay que sumarle los $70.000 del bono extraordinario si es que Anses lo confirma a fines de septiembre.