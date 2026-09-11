"Nos odian por la misma razón": Israel ante el 11-S de Estados Unidos

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, recuerda el 11-S en Esados Unidos y traza un paralelismo con el 7-O que vivió su nación en 2023.

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha recordado este viernes a las víctimas de los ataques del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos, haciendo un paralelismo entre el atentado de Al Qaeda y el sufrido por Israel el 7 de octubre de 2023, encabezados por Hamás.

"El 11 de septiembre, Estados Unidos fue golpeado por el mal puro. El 7 de octubre, Israel volvió a ser golpeado por él", ha subrayado el primer ministro israelí en un video difundido en sus redes sociales, en el que tiene palabras para las "personas inocentes" que perecieron en las Torres Gemelas e insiste en que Israel y Estados Unidos son víctimas de la misma lacra.

"No es ninguna coincidencia. Nos odian a ambos por la misma razón. Porque Estados Unidos e Israel representan la libertad, la democracia, la civilización y la vida", ha reivindicado, en torno al 11S.

Israel ante el 11S Netanyahu ha lamentado que haya quienes "dicen que debemos comprender a los terroristas, comprender sus agravios, comprender su contexto". "No existe contexto alguno que justifique quemar vivas a familias. No existe ningún agravio que justifique asesinar deliberadamente a personas inocentes. Cuando se trata de terrorismo, no existe un 'sí, pero'", ha denunciado.

De esta forma ha recalcado que los "terroristas" corean al unísono "muerte a Estados Unidos, muerte a Israel", incidiendo en que ambos países deben hacer frente a la amenaza, punto en el que ha reivindicado el liderazgo del presidente, Donald Trump, en este sentido.