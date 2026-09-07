"Es hora de que Israel reconozca que las Malvinas son territorio argentino": el reclamo de un ministro israelí

El ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben Gvir , le reclamó públicamente a su propio gobierno que reconozca la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas y que aplique sanciones al Reino Unido mientras se mantenga la ocupación del archipiélago.

En un mensaje difundido a través de su cuenta en X, el funcionario sostuvo que llegó el momento de que el Estado de Israel admita en público que las islas constituyen territorio argentino ocupado.

Fue más allá y señaló que los británicos no se limitan a controlar el terreno, sino que además realizan perforaciones petroleras y se apropian de recursos que le corresponden a la Argentina. Cerró con una interpelación directa a Benjamín Netanyahu, a quien le pidió que reconozca la soberanía argentina y que imponga sanciones a Gran Bretaña.

La compañía que lidera el proyecto Sea Lion , el emprendimiento petrolero que motiva su reproche, es Navitas Petroleum , una firma de capitales israelíes que trabaja en sociedad con la británica Rockhopper Exploration . Es decir que las perforaciones que Ben Gvir describe como un despojo al pueblo argentino están encabezadas por una empresa de su propio país.

Esa contradicción explica por qué el gesto, aun con toda su carga simbólica, no modifica el escenario. La ofensiva que anunció Javier Milei la semana pasada apunta precisamente a ese proyecto: el Gobierno impulsa una reforma de la ley 26.659 para ampliar el universo de compañías sancionables y alcanzar a proveedores, aseguradoras y servicios financieros vinculados a la explotación.

Una escalada de gestos sin decisión oficial

Durante el último año, distintas voces del entramado político israelí fueron subiendo el tono sobre las Malvinas, en el marco del deterioro del vínculo entre Jerusalén y Londres. El canciller Gideon Sa'ar aludió a la disputa en un debate en Naciones Unidas al recordar que se trata de un conflicto que el Reino Unido nunca resolvió con la Argentina. Y a fines de agosto, Yair Netanyahu, hijo del primer ministro, escribió en la misma red social que las islas pertenecen a la Argentina.

Ninguno de esos episodios equivale a un cambio de posición. Israel no reconoce formalmente la soberanía argentina sobre el archipiélago y presentarlo de ese modo sería inexacto. Yair Netanyahu, además, no ocupa ningún cargo institucional, de manera que sus declaraciones carecen de efecto jurídico.

La diferencia con el caso de Ben Gvir es que él sí integra el gabinete, aunque su pedido esté formulado como reclamo hacia el primer ministro y no como anuncio de una política ya adoptada.