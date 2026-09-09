Frente a los Granaderos, Javier Milei renovó el reclamo por Malvinas y se comparó con San Martín

El presidente Javier Milei encabezó este miércoles la inauguración del Museo Regimiento de Granaderos y renovó los reclamos de soberanía sobre las islas Malvinas .

En su discurso, reiteró el contenido de la cadena nacional que protagonizó el jueves pasado. “Firmamos un decreto que agilizará las sanciones contra quienes explotan nuestros recursos sin autorización. Además, enviaremos al Congreso un proyecto de ley para ampliar las fuerzas de esas sanciones y hacerlas más abarcativas. Con esta ley, quienes provean servicios a empresas vinculadas a la explotación ilegal de recursos argentinos no podrán contratar ni con el Estado ni con privados en nuestro país”, recordó.

A su vez, indicó que “el proyecto incluirá otras herramientas necesarias para fortalecer nuestra capacidad en el Ejército y en el ejercicio de nuestra soberanía, como la creación del Consejo de Seguridad Nacional”.

“En esta línea, gracias a una reasignación de recursos que no pone en juego el superávit, estamos avanzando con el desarrollo de una Base Naval Integrada en Tierra del Fuego e inversiones en telecomunicaciones. Desde el anuncio en cadena nacional, ya abrimos procesos sancionatorios contra 60 empresas y personas que operan directa o indirectamente la cuenca Malvinas sin nuestra autorización”, agregó el mandatario.

Además, dijo que se presentó “una denuncia penal contra las empresas involucradas en el proyecto de Sea Lion bajo una presunta licencia otorgada por el gobierno ilegítimo del Reino Unido”. “Y se suma algo todavía más contundente: muchas de las principales empresas de servicios petroleros del mundo ya se pronunciaron a favor de nuestro justo reclamo. No van a participar en ningún proyecto en el territorio usurpado. Es importante entender que este tipo de servicios son brindados por pocas empresas en el mundo, por lo que dicho anuncio tiene una relevancia internacional trascendental”, destacó.

Para Milei, “esas empresas saben que participar en Vaca Muerta, una apuesta segura y rentable en territorios soberano, vale más que arriesgarse en una cuenca en disputa. Nada de esto es casualidad”.

“Es producto de medidas concretas que hemos tomado como gobierno para poner en valor Vaca Muerta. Es gracias al RIGI, gracias a haber modificado la ley de Hidrocarburos, gracias a haber abierto la economía, gracias a una política fiscal-monetaria sólida. Es gracias a haber pagado nuestras deudas y gracias que el mundo vuelve a creer en la Argentina”, consideró.

“Y si no hubiéramos hecho nada de esto, defender nuestro reclamo soberano con herramientas económicas y diplomáticas simplemente no sería posible”, afirmó.

A su vez, el líder libertario reiteró que “Malvinas es una causa nacional” y planteó que con estas acciones se le está haciendo “honor al General San Martín”.

“No es de un gobierno ni de un partido, con esto no puede haber grieta alguna. Hoy todos los argentinos juntos tenemos que disponer las herramientas con las que contamos para defender nuestra soberanía. Por eso es necesario remarcar que San Martín no liberó medio continente con discursos, lo hizo con acción efectiva, cruzando la cordillera, con logística, con disciplina y entrenando con mucho esfuerzo un cuerpo militar que no existía hasta el momento”, amplió.

“Y lo hizo también anteponiéndose a veces sus ideas a los de los propios locales que torcían y operaban en favor de la corona española, que hoy en esta causa lo hacen por los ingleses”, comparó el presidente.

“De aquella gesta aprendimos que sin decisión ni ejecución es posible avanzar en nuestras justas luchas. Porque las declaraciones tienen que estar respaldadas por los hechos y las acciones para no ser discursos vacíos, y la soberanía de un país no debe ser un relato dirigido desde un atril, sino que debe ser construida y defendida en distintos ámbitos. La soberanía nacional se defiende haciendo crecer la economía de nuestros compatriotas e invirtiendo en la defensa y protección de nuestro suelo y nuestra patria”, cerró.