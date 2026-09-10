En medio de la tensión por Malvinas, se cayó el viaje de Javier Milei a Londres

El presidente Javier Milei suspendió su viaje a Londres, previsto para octubre. Fuentes oficiales confirmaron a MDZ que sus actividades quedaron sin efecto, en medio de la escalada del conflicto con Reino Unido por la soberanía de las Islas Malvinas .

El mandatario tenía estipulado reunirse con empresarios y disertar en la Universidad Oxford el 21 del próximo mes. A su vez, se organizaba la realización del Argentina Week, una feria para atraer inversiones.

Hasta el comienzo de la semana fuentes oficiales habían afirmado que la idea "era mantener el viaje porque tenía agenda ya confirmada", pero se decidió postergar su gira a partir de las rispideces con el Gobierno británico.

Milei instó el pasado jueves, en cadena nacional, una serie de medidas para endurecer la posición argentina frente a la explotación de recursos naturales en las Islas Malvinas, con especial foco en el proyecto petrolero Sea Lion, desarrollado por las empresas Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration. En la grabación anticipó que el Gobierno profundizará las sanciones contra las compañías que operen en el archipiélago sin autorización argentina y que las nuevas medidas alcanzarán también a accionistas, directivos y empresas proveedoras.

Además, informó que enviará al Congreso un proyecto de "Ley de Defensa de la Soberanía Nacional" , que contempla la profundización del régimen de sanciones y nuevas herramientas para actuar contra empresas vinculadas con actividades hidrocarburíferas, pesqueras y de servicios en las islas. También planteó la creación de un Consejo de Seguridad Nacional , destinado a coordinar la respuesta del Estado frente a cuestiones vinculadas con la defensa y la soberanía.

En paralelo, el presidente confirmó la decisión de avanzar con mayores recursos para la defensa y la construcción de una base naval en Tierra del Fuego, con el objetivo de reforzar la presencia argentina en el Atlántico Sur.

Al respecto, el primer ministro británico, Andy Burnham, lanzó ayer una advertencia categórica desde el parlamento del Reino Unido en respuesta a las recientes acciones de Milei y recalcó: "Vamos a ser implacables a la hora de defenderlas”.

Los próximos viajes de Milei

La agenda internacional de Milei tendrá en las próximas semanas tres destinos principales: Nueva York, París y Washington, en una seguidilla de viajes que combinará actividad diplomática, promoción de inversiones y el fortalecimiento de su vínculo con la gestión de Donald Trump. El primer compromiso será en Nueva York, donde el jefe de Estado participará de la Asamblea General de las Naciones Unidas. El debate general comenzará el 22 de septiembre y Milei prevé volver a utilizar el escenario internacional para plantear la posición argentina sobre las Islas Malvinas.

Luego, entre el 30 de septiembre y el 2 de octubre, Milei viajará a París para encabezar una nueva edición de la Argentina Week. Acto seguido, incluirá reuniones con empresarios y organismos internacionales como la OCDE, la Agencia Internacional de Energía y la Cámara Internacional de Comercio. También está prevista una recepción en el Palacio del Elíseo junto al presidente francés, Emmanuel Macron.

El tercer destino será nuevamente Estados Unidos, esta vez Washington, donde Milei tiene previsto participar el 14 de octubre de la Gala Oficial del Hispanic Heritage como invitado de honor. El encuentro reunirá a dirigentes políticos, empresarios e inversores.