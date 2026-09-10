Tensión por Malvinas: una cadena británica desafía a Javier Milei y abrirá un local en Puerto Argentino

La compañía especializada en productos congelados se instalará junto a una firma local y su propietario confirmó que viajará para participar de la inauguración.

La cadena británica de supermercados Iceland anunció este jueves que va a abrir su primera tienda en las islas Malvinas, con lo que se convertirá en la primera marca 'nacional' -no local- en contar con un establecimiento en estas islas.

El anuncio llega en un momento delicado, después de que el presidente Javier Milei haya renovado el reclamo argentino por la soberanía de las islas y haya amenazado con imponer sanciones a las compañías que extraigan o intenten extraer recursos naturales de las islas y sus aguas territoriales.

El nuevo local de Iceland -una cadena especializada principalmente en productos congelados- abrirá en la calle Ross Road East, en la capital Puerto Argentino y lo hará asociada a la empresa local Kelper Stores.

El dueño de Iceland, Lord Richard Walker, no escondió el mensaje "patriótico" que motiva su anuncio, y poco después de hacerse público el llamamiento de Javier Milei, escribió en LinkedIn: "Las Malvinas son parte especial de la familia británica y siempre ha sido mi ambición apoyarlas, por eso llevar Iceland a Stanley (Puerto Argentino) es para nosotros un momento especial".