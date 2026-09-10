Malvinas bajo la lupa: la contundente opinión de los argentinos sobre el giro de Javier Milei

El 61% de los argentinos considera que el reciente giro del presidente Javier Milei en su estrategia de reclamo de soberanía de las Malvinas , bajo la administración del Reino Unido desde su ocupación en 1833, responde a una "conveniencia política" y no a una convicción, según una encuesta de la consultora Management & Fit.

El estudio, realizado entre el 4 y el 6 de septiembre sobre 1.000 casos en todo el país, arrojó que solo el 24,7% vincula el cambio de postura del mandatario con una convicción personal.

La encuesta se realizó después que Javier Milei anunciara el pasado jueves la aceleración y endurecimiento de sanciones contra empresas que lleven a cabo actividades petroleras en las aguas circundantes del archipiélago, además de la asignación de recursos para avanzar con la construcción de una base naval en Tierra del Fuego , entre otras medidas vinculadas al reclamo de soberanía .

El cambio de postura de Javier Milei , que no había mostrado previamente un interés particular en el reclamo y hasta había elogiado a la exprimera ministra británica Margaret Thatcher , tuvo una amplia difusión: el 90,3% de los consultados dijo haber conocido el contenido del anuncio del jueves.

Solo el 17,9% aseguró que su imagen del presidente mejoró después del discurso, frente al 36,5% que dijo que empeoró y un 43,7% que afirmó que se mantuvo igual.

La percepción sobre el propósito del anuncio quedó dividida. El 35,9% consideró que Javier Milei buscó “defender la soberanía argentina”, mientras que el 34,5 % opinó que pretendió hacer “marketing” o mejorar su posicionamiento electoral de cara a los comicios presidenciales de octubre de 2027.

Además, el 56,4% dijo creer "poco o nada" en el llamado presidencial a la unidad política en torno a la causa Malvinas.

Esta encuesta sigue a otra realizada días atrás por AtlasIntel y que mostró que la aprobación de Javier Milei subió del 37% al 38,1% en agosto, mientras que la desaprobación cayó del 62,4% al 58%, aunque el mandatario se ubicó quinto entre los políticos con mayor imagen positiva, por detrás, entre otros, de los peronistas Cristina Fernández de Kirchner y Axel Kicillof.

Otro sondeo, realizado por las consultoras D’Alessio IROL y Berensztein, situó el apoyo al Gobierno en un 40% mientras que también registró un 58% de desaprobación. Esta encuesta ubicó a Javier Milei octavo entre los políticos con mayor imagen positiva, por detrás incluso del expresidente Mauricio Macri (2015-2019).