Sorpresa para Javier Milei: quedó octavo en una encuesta liderada por un exintegrante del Gobierno

Una nueva encuesta nacional evaluó la imagen de 19 dirigentes del oficialismo y la oposición y ubicó al presidente Javier Milei en el octavo puesto, mientras que Guillermo Francos encabezó el ránking y fue el único de los evaluados con más opiniones positivas que negativas.

El podio lo completaron Patricia Bullrich , con 43% de positiva y 55% de negativa, y Myriam Bregman , con 40% y 56%, respectivamente. El gobernador bonaerense, Axel Kicillof , quedó cuarto, con 40% favorable y 58% desfavorable.

El estudio de D’Alessio IROL-Berensztein, realizado entre el 28 y el 30 de agosto sobre 800 casos a nivel nacional, ubicó a Francos primero con 45% de imagen positiva y 44% negativa. Luego aparecen Jorge Macri (39% positiva), Mauricio Macri (38%) y Diego Santilli (37%), mientras que Milei recién se ubica octavo, con 34% de imagen positiva y 57% negativa.

El sondeo arroja otro dato llamativo cuando se analiza exclusivamente a quienes votaron a La Libertad Avanza : tampoco allí el presidente encabeza las preferencias.

Entre los votantes libertarios , Bullrich lidera con 89% de imagen positiva, seguida por Francos (81%) y Santilli (77%). Milei aparece cuarto, con 76%, por encima de Luis Caputo (70%) y Federico Sturzenegger (69%).

En el otro extremo, Martín Lousteau presenta el peor diferencial de imagen: registra apenas 19% de opiniones positivas contra 71% negativas, un saldo desfavorable de 52 puntos.

El ministro de Defensa, Carlos Presti, queda último cuando el ranking se ordena por imagen positiva, con 18% favorable y 44% negativa, aunque en su caso un 39% no expresó opinión sobre su figura.

Cristina Fernández de Kirchner, por su parte, obtiene 30% de imagen positiva y 65% negativa, mientras que Victoria Villarruel registra 24% favorable y 67% desfavorable.

Economía y gestión

El estudio también muestra un escenario mayoritariamente negativo en la percepción económica: “Un 66% de los encuestados considera que la situación está peor que el año pasado, mientras que un 33% cree que está mejor”, indicó el informe.

Además, el 67% considera que su situación económica personal empeoró respecto del año anterior y el 59% cree que la economía estará peor dentro de doce meses, frente al 37% que espera una mejora.

La evaluación de la administración libertaria se mantiene estable luego del piso registrado en abril: 58% califica negativamente la gestión de Milei y 40% la respalda.

Finalmente, el costo de los servicios públicos aparece como la principal preocupación, con 60%, seguido por el temor a que los ingresos no alcancen para mantener el nivel de vida (59%) y la incertidumbre económica (58%).