El mundo insólito del Conurbano libertario: divorciados y con perimetral, no podían sesionar en un Concejo Deliberante

“Mirá que tenemos locos, pero lo de Marcos Paz es increíble”, comentó, en la sobremesa de una reunión informal de concejales, un importante referente y coordinador de la Primera Sección Electoral. “No podían ir a sesionar porque se habían denunciado y uno tenía una perimetral pedida por la otra”, agregó.

El dirigente, dueño de muchísimos años en la política del Conurbano , efectivamente, había visto de todo, pero nunca que en una misma lista hayan entrado un matrimonio como concejales y que luego de asumir se divorciaran y a raíz de esa traumática situación ella le consiguió que le impusieran una restricción perimetral por supuesta violencia de género .

Agustina Jauregui y Julián Altamira son los ediles en cuestión. Luego de interferir con sus cuestiones íntimas en la cotidianeidad del concejo y de la vida partidaria, finalmente la denunciante aceptó levantar la denuncia luego de varias negociaciones para que La Libertad Avanza pudiera poner a sus ediles el mismo día en el mismo lugar.

Los coordinadores y representantes libertarios suelen estar refunfuñando, para no decir quejándose a viva voz por la poca participación que tienen en la vida partidaria de su espacio y, fundamentalmente, por la casi ninguna propuesta de trabajo en las dependencias públicas para las cuales trabajaron en la campaña.

“Pusimos plata, esfuerzo, horas y después el PAMI, Anses o las oficinas de trabajo te las ponen desde otro lugar”, dicen casi al unísono. Son solo un puñado de referentes que se salvan de la queja, la mayoría muy cercanos a Santiago Caputo , para el área de PAMI o salud, y en Sebastián Pareja , para todo lo demás.

A la escandalosa pero anunciada salida de Leila Gianni de La Libertad Avanza en La Matanza, donde aún sigue siendo concejal, se sumó esta semana la partida como edil de Pilar de Solange Marchesan. Ella se sumó al partido violeta tras haber sido propuesta por Carolina Piparo. Después supo estar cerca del diputado nacional Guillermo Montenegro, exarmador político de Victoria Villarruel. Ahora trabajará para Dante Gebel. La otra que también tomó ese camino en la misma región, pero en Escobar, fue Mariana Huber.

Los mal pensados, empleados con oficios, creen que Consolidación por Argentina, la fuerza política de Dante Gebel, es la variante armada por los intendentes peronistas para no llevarlos directamente hasta sus bloques locales.

En Luján, según informó Jeremías Rodríguez, la edil Noelia Etis se fue del bloque libertario para poder nombrar un secretario y contratar un empleado, algo que no podía si seguía participando de su espacio original.

Las quejas también se escucharon en una cena organizada en Terravista por uno de los tantos “candidatos naturales” que tiene el espacio libertario para ser intendente. En por lo menos media docena de localidades, La Libertad Avanza local cree tener que poner al candidato sin consultar con los “amarillos” del PRO. Pero cada uno de ellos tiene, a su vez, sus propios críticos internos, inclusive en los bloques que integran en los concejos deliberantes.

Altamira y Jáuregui, los concejales que eran matrimonios y casi no pueden ir a sesionar por las denuncias cruzadas

Ariel Diwan, Rafael Di Francesco, Daniel Mollo, Hugo Equiza y Eduardo Gianfrancesco son los más impuestos en Morón, Hurlingham, General San Martín, Ituzaingó y Escobar, respectivamente, aunque no están exento de presiones y críticas internas que los harán trastabillar en algún momento de la larga carrera que tienen hasta octubre de 2027.

Ese encuentro, del cual participó un importante referente provincial, se escucharon quejas de todo tipo, calibre y color. El invitado especial, que tenía que ayudar a calmar las ansiedades, terminó dejando más atribulados a los presentes cuando le explicó lo que él veía que podía suceder si se consumaba la alianza con el PRO.

La posibilidad de que revivan las reelecciones, impulsadas por el peronismo de los intendentes, también garantiza que habrá PASO en la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo podrán parar la competencia interna? Los intendentes que pretenden ser intocables, ¿También podrán sostener la lista única en sus localidades? O los aliados del PRO o libertarios, según sea la ocasión, presentarán candidatos? Lindos debates que aún nadie sabe como responder.