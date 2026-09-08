Odio, rechazo y vergüenza ajena: quiénes son los políticos con peor imagen, según una encuesta nacional

Una nueva encuesta nacional ubicó a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner como la dirigente política que mayor nivel de “odio/rechazo” genera entre los argentinos. El relevamiento también mostró un escenario dividido en materia de percepciones y sentimientos hacia las principales figuras políticas del país.

Según el estudio de DC Consultores, Cristina Fernández de Kirchner alcanzó el 37,8% en la categoría de rechazo, seguida por el presidente Javier Milei , con 20,6%, y el gobernador bonaerense Axel Kicillof , con 18,9%.

La investigación fue realizada entre el 28 y el 31 de agosto, sobre un total de 2.345 casos a nivel nacional, y analizó las sensaciones que despiertan siete de los principales dirigentes políticos argentinos.

En el apartado de “odio/rechazo”, Cristina Fernández de Kirchner se ubicó claramente al frente. Detrás de ella aparecieron Milei (20,6%) y Kicillof (18,9%).

Más atrás quedaron Patricia Bullrich , con 10,2%; Mauricio Macri , con 6,4%; Sergio Massa , con 5,9%; y Victoria Villarruel , con apenas 0,2%.

El informe elaboró además otros rankings destinados a medir distintas percepciones negativas y positivas hacia los dirigentes.

Massa lidera la “desconfianza/temor”

Cuando la consulta se enfocó en quién genera mayor “desconfianza/temor”, el resultado cambió. Sergio Massa encabezó la categoría con 25,8%, seguido por Victoria Villarruel (17,1%) y Axel Kicillof (15,4%).

En tanto, Mauricio Macri quedó primero en la categoría vinculada al miedo a “perder lo que tengo”, con 30,9%. El segundo lugar fue para Kicillof, con 23,6%, mientras que Massa obtuvo 14,5%.

Otro de los indicadores consultados fue la denominada “vergüenza ajena”. Allí, Kicillof se ubicó en el primer puesto con 29,1%, seguido por Massa, con 20,3%, y Villarruel, con 15,6%.

Cristina también lideró en “decepción/hartazgo”

La expresidenta volvió a ocupar el primer lugar en la categoría “decepción/hartazgo”, con 26,8% de las respuestas.

En ese ranking, Kicillof alcanzó el 19,5%, mientras que Villarruel llegó al 19,1%.

La vicepresidenta, en cambio, obtuvo el primer puesto en “indiferencia”, con 26,3%. Detrás se ubicaron Mauricio Macri (22,6%) y Sergio Massa (18,5%).

Milei y Bullrich se destacan entre las percepciones positivas

El relevamiento también midió tres categorías relacionadas con sensaciones positivas hacia los dirigentes.

En “expectativa/esperanza”, Javier Milei quedó primero con 29,6%, seguido por Patricia Bullrich (23,8%) y Axel Kicillof (20,3%).

Bullrich, por su parte, lideró el ranking de “alivio/satisfacción”, con 36,9%. Milei quedó segundo, con 13,2%, y Villarruel tercera, con 12,4%.

El Presidente volvió a encabezar una categoría positiva al ser consultados los encuestados sobre quién genera mayor “confianza/admiración”. Milei obtuvo 28,6%, seguido por Bullrich, con 25%, y Cristina Kirchner, con 21,4%.

La consultora habló de una “severa crisis de representación”

Entre las conclusiones del estudio, DC Consultores planteó la existencia de una “severa crisis de representación en la oposición tradicional”.

La consultora consideró que el peronismo necesita nuevas figuras y señaló que los llamados outsiders ganan espacio frente a los dirigentes tradicionales.

El informe sostuvo además que el electorado reclama transparencia, menor tolerancia a la corrupción y nuevos liderazgos, mientras que las figuras históricas de la política pierden protagonismo.

Según el análisis, la falta de una alternativa opositora competitiva y de un candidato definido contribuye a consolidar la posición del oficialismo.

En ese sentido, DC Consultores concluyó que el escenario refleja un electorado que coloca sus demandas en el centro de la discusión y que, según la lectura de la consultora, premia la determinación del rumbo gubernamental frente a la falta de renovación de la dirigencia tradicional.