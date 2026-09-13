El nuevo tesoro tiene pocos dueños: cobre, oro y un boom de propiedades mineras en Las Heras

El norte de la cordillera mendocina tiene tesoros de todo tipo y lo que hay en el subsuelo recobró un interés enorme por los metales que guarda, especialmente cobre . El Gobierno comenzó a promocionar la minería hacia esa zona sumándose a la inercia que genera el proyecto San Jorge y, en ese marco, creó el “Mendoza Norte Distrito Minero” , un plan para agrupar todos los proyectos metalíferos que estén en la zona para aprobarlos en un mismo trámite con el impulso político del Gobierno y el financiamiento estatal para la evaluación ambiental.

En simultáneo con ese anuncio hubo un “boom” de registro de propiedades mineras en los alrededores de lo que será el Distrito. Sin que mediaran licitaciones o concursos por las áreas más relevantes, el anuncio del Gobierno despertó el interés y se registraron en la Dirección de Minería una enorme cantidad de derechos que quedaron en pocas manos. MDZ accedió a datos del catastro minero a través de un pedido de acceso a la información pública. El cruce de esos datos con los edictos oficiales, las coordenadas, el registro de sociedades y el mapa de recursos naturales de la provincia reveló una serie de patrones esclarecedores.

En Las Heras hay 300 propiedades mineras registradas. Pero entre 2024 y julio de este año se registraron 73 derechos que suman 425.739 ha, el 76% de toda la superficie declarada del departamento. No eran proyectos “dormidos”, sino propiedades que fueron inscriptas poco tiempo antes de que se hiciera público el impulso estatal. El 74% de esa superficie está en manos de 10 propietarios.

La mayoría de los pedidos rodean al proyecto San Jorge, la mina de cobre que está en etapa de preconstrucción, con una inversión de 650 millones de dólares. Pero hay otras zonas relevantes, como Paramillos y Villavicencio, y nuevos cateos que también se extienden hacia el extremo oeste, en el límite con Chile, y hacia el este, cerca del piedemonte.

Entre los nuevos dueños hay nombres propios que “innovan” en minería como el empresario Fernando Porreta, una fuerte concentración en pocas manos de algunos referentes del tema, como es el caso de Julio Cesar Ortiz, y empresarios que hacen de nexo con inversores, como Joaquín Barbera. Hay cateos mineros que se superponen con emprendimientos turísticos y rozan parques provinciales. La zona del “Yalguaraz” es la más demandada, pero también hay avances en Paramillos y Villavicencio.

Los dueños

Las Heras tiene una larga historia minera, que se puso en pausa tras algunos conflictos con superficiarios y la sanción de la ley 7722. Los 300 registros informados por la Dirección de Minería representan 295 expedientes reales (cinco figuran dos veces) y suman 558.052 hectáreas declaradas. Diez titulares concentran el 74% de la superficie declarada con 144 de los 300 registros. Hay varias etapas en la minería de Las Heras. Minera San Jorge tiene 78 propiedades, el 26% del listado, con 18.851 hectáreas. Son en su mayoría propiedades registradas entre 1992 y1996 en el Distrito Minero 26, Yalguaraz, alrededor del yacimiento que se va a explotar.

Antes hubo una intensa actividad durante el siglo XX. Fabricaciones Militares hizo tareas de exploración intensa en Paramillos y otras áreas, dejando un amplio registro de datos. También en los 2000 hubo actividad de exploración que se suspendió por litigios.

La nueva etapa lanzada con el Distrito Norte tiene como dato la aparición de nuevos actores. Según la información a la que accedió MDZ, hubo 73 derechos iniciados entre 2024 y 2026 que suman 425.739 hectáreas, el 76% de toda la superficie declarada del departamento. Los nombres son casi todos sociedades creadas recientemente: Nat Science S.A.S. (82.971 ha), Andean Exploration S.A. (76.425), Winter Sky S.A.S. (65.127), Hidrogruas Servicios S.A. (37.545), Corriente Argentina S.A. (30.746), SWM S.A.S., G2R Mining Solutions y Andean Metals Fund. Hay, además, dos personas físicas con grandes volumen registrados de empresa: Julio César Ortiz (48.608 ha) y Andrés Alejandro Aguilar (21.477 ha).

La superficie declarada no representa derechos sobre el terreno, sino una concesión para explorar en búsqueda de minerales en un proceso que debe ser evaluado posteriormente.

El abogado Julio Cesar Ortiz, uno de los ganadores del nuevo plan minero, y el gobernador Alfredo Cornejo, el impulsor de la actividad.

Los nuevos dueños de derechos mineros en Las Heras tienen o han tenido relación con otro tipo de negocios y con el Estado. De manera individual, la empresa que más propiedades mineras adquirió es Nat Science, una sociedad creada en 2021 y es propiedad de los hermanos Joaquín y Santiago Barbera, empresarios ligados a otro tipo de negocios y que comenzaron a incursionar en minería. Son, entre otras cosas, los líderes del grupo Broda, que incluye emprendimientos gastronómicos, real state, finanzas y turismo. Nat Science registró 10 propiedades mineras el mismo día: el 16 de marzo de 2026. En total registraron 82.971 hectáreas de superficie para explorar, un 18,7% del total de lo registrado en la “nueva etapa”.

Fuentes ligadas al sector confirmaron el interés por desarrollar la minería con socios del exterior que se asociaron con empresas locales, como Nat Science, para avanzar en tareas de exploración sobre áreas de interés.

Andean es la segunda “ganadora” a nivel individual en cantidad de permisos y superficie, Se trata de una empresa junior de exploración que es parte del grupo Maref y tiene como asesores a ex integrantes de Impulsa Mendoza, la empresa estatal encargada de planificar los distritos mineros.

Aunque la cordillera de Las Heras es la nueva “tierra prometida” de la minería, la oficina donde hay mayor acceso está en pleno centro de Mendoza; particularmente en un estudio de abogados ubicado en calle Rivadavia al 530. Allí tiene su estudio Julio César Ortiz, la persona que más influencia tiene sobre la “nueva minería” en Las Heras. A nombre propio tiene 6 propiedades, pero supera los 20 al incorporar los permisos de otras empresas a las que está vinculado.

El juego de relaciones entre algunos propietarios de derechos mineros en Las Heras.

Son Winter Skay (empresa que tiene a Ortiz como administrador), que tiene 11 minas, y Corriente Argentina, que suma otras 6. Incluso al cruzar los datos de la respuesta oficial al pedido de acceso a la información pública con los edictos publicados en el Boletín Oficial, MDZ detectó otras 3 propiedades. Todas tienen domicilio en su estudio, que comparte con María Celeste Macaluzzo. El mismo estudio tramita los pedimentos mineros de las dos empresas que más propiedades tienen alrededor del proyecto San Jorge. Pero hay más: los registros de Andean Exploration también están en ese estudio ubicado en calle Rivadavia de Ciudad, a nombre de Macaluzzo. Entre las “propiedades” de Andean, Winter Sky, Corrente Argentina y las propias, ese estudio de abogados controla gran parte de la zona a explorar del futuro “Distrito Minero Norte” que el Gobierno enviará a la Legislatura.

Ortiz es un abogado vinculado con la minería desde hace años y con mucha empatía dentro del Gobierno. Ha participado de varias misiones oficiales de promoción, acompañando al gobernador Alfredo Cornejo y a los funcionarios de línea. En el ámbito de influencia tiene 23 propiedades mineras y más de 138 mil hectáreas para explorar.

Obras, concesiones y minería

Entre los ganadores de la nueva minería hay otros empresarios que tuvieron éxito extendido en vinculación con el Estado. Es lo que resalta al cruzar más datos de las empresas. Hidrogrus Servicios tiene 4 propiedades mineras registraras en los últimos 2 años en Las Heras, con una superficie enorme: más de 37 mil hectáreas. Esa empresa es propiedad de Fernando Porretta, dueño de la constructora CEOSA. Esa compañía es una de las más beneficiadas con la obra pública y concesiones en la “era Cornejo”, pero también lo fue en los dos últimos gobiernos del peronismo. Actualmente tiene a cargo las obras de extensión del Metrotranvía (la obra de mayor presupuesto de la historia reciente, con más de 200 millones de dólares), el “Tren de cercanía” que unirá el Este con el Gran Mendoza, entre otras. Además, es concesionario del Hotel Potrerillos y de la Terminal, en consorcio con otras empresas.

CEOSA es la constructora que más obras tiene. Ahora esa empresa se expande con la minería también. Alf Ponce Mercado / MDZ

Las minas que registró Porreta se extienden más hacia el Este, en la precordillera e incluso en el piedemonte. Una de las particularidades es que esas propiedades mineras tienen como superficiarios, es decir los dueños de la tierra sobre la que buscará explorar, a otros empresarios relevantes. Es el caso de Daniel Vila, Alfredo Vila y Antonio Pulenta. Allí es donde se cruzan intereses. Vila y Pulenta tienen desarrollos inmobiliarios en el piedemonte. Porreta registró minas para explorar el subsuelo. En Argentina el dueño de la tierra no es propietario del subsuelo y los recursos naturales que están en él. Y es el Estado quien concesiona esas riquezas.

Qué buscan

La zona de Las Heras tiene varios focos de atención. Paramillos, Villavicencio, Yalguaraz, son algunos de los sitios más deseados y estudiados. A diferencia de lo que ocurrió en Malargüe, allí sí hay estudios previos diversos que advierten sobre la presencia de yacimientos ricos en cobre, oro y plata.

El cobre es el metal más nombrado entre quienes describen el interés, seguido por el oro y la plata. Se trata de yacimientos diseminados, que potencialmente ejecutarían una mina a cielo abierto, como lo que hará San Jorge. Pero entre que se radica una propiedad, se comienza la exploración y se ejecuta una mina, pueden pasar décadas.

Así se ocupó la cordillera en dos años

Así se registró un grupo de 44 cateos en Las Heras, en poco tiempo. La zona y los tiempos.

En base a los datos, se hizo un recorte con los nuevos cateos. De ese grupo, MDZ halló las coordenadas de 44 áreas pedidas para explorar. Como si fuera un rompecabezas, hay propiedades mineras que encastran perfectamente aún cuando son de titulares distintos. Es lo que ocurre con la coincidencia de 14 vértices entre los pedimentos de Andean y Nat Science3. “Todo indica que es un plan de exploración”, explicó un especialista de la industria a MDZ.

Aún no se ha hecho público el área que entrará en el Distrito Norte, zona que será parte de la evaluación ambiental y a la que podrán adherir las empresas que avancen en la exploración. Todo indica que el núcleo estará alrededor de San Jorge.

La empresa estatal Impulsa Mendoza es la encargada de elaborar el plan del nuevo Distrito Minero. Impulsa es la empresa que el Gobierno usa de mascarón de proa y también de fuente de financiamiento. Es que cuenta con los recursos que dejó la brasileña Vale cuando abandonó el proyecto Potasio Río Colorado (unos 30 millones de dólares).

Como ocurrió con Malargüe, Impulsa financia el estudio de impacto ambiental y pone a disposición de los dueños de activos mineros interesados la adhesión a esa iniciativa. Según informaron desde la Dirección de Minería, el plan sigue en elaboración. Impulsa contrató a la consultora Knigh Piesol para realizarlo. Una vez terminado ese estudio, la empresa Impulsa Mendoza debe presentar ante Minería el proyecto para que se inicie el proceso de evaluación ambiental, administrativa y política.