El mayor tesoro vikingo de Finlandia acaba de aparecer
Un hallazgo de monedas de plata acaba de convertirse en el mayor tesoro de la era vikinga descubierto en Finlandia. Pero hubo otros mucho mayores.
Un tesoro de monedas de plata descubierto en Sysmä se convirtió en el mayor hallazgo vikingo conocido de Finlandia. Los vikingos procedían principalmente de Escandinavia, pero extendieron sus rutas por Europa. Otros tesoro s fueron mucho mayores: tesoro vikingo C.webp , en Inglaterra, reunió unos 8.600 objetos, mientras Spillings, en Suecia, superó ampliamente ese registro.
Un récord para Finlandia
El hallazgo fue realizado por un detectorista el 3 de septiembre en Sysmä, Finlandia, y posteriormente confirmado por especialistas. Se trata de un conjunto de monedas de plata perteneciente a la época vikinga que acaba de ser reconocido como el mayor tesoro de este período encontrado hasta ahora en territorio finlandés.
El dato resulta especialmente interesante porque Finlandia no fue el centro original del mundo vikingo. Las sociedades vikingas surgieron en Escandinavia, especialmente en Dinamarca, Noruega y Suecia, desde donde sus comerciantes, navegantes, colonos y guerreros establecieron conexiones a enormes distancias.
¿De dónde eran los vikingos?
La palabra “vikingo” puede llevar a una confusión: no existía un único pueblo vikingo. Eran comunidades escandinavas con diferentes reinos y culturas regionales. Los daneses tuvieron una fuerte presencia en Inglaterra y Francia; los noruegos navegaron hacia Irlanda, Islandia, Groenlandia y América del Norte; y los suecos desarrollaron importantes rutas hacia el Báltico, Europa oriental y el mundo islámico.
Por eso resulta tan llamativo encontrar objetos vikingos en lugares alejados de sus territorios de origen. Las monedas, metales y objetos que aparecen en los tesoros muestran una red de comercio, saqueos, tributos y viajes que conectaba Escandinavia con regiones muy distantes.
Hubo tesoros mucho mayores
El récord finlandés debe ponerse en contexto. El Tesoro de Cuerdale, descubierto en Lancashire, Inglaterra, en 1840, contenía unos 8.600 objetos y pesaba aproximadamente 40 kilos. El Ashmolean Museum lo considera el mayor tesoro vikingo encontrado en Inglaterra.
Y hay uno todavía más espectacular: el Tesoro de Spillings, encontrado en la isla sueca de Gotland, es considerado el mayor tesoro de plata de la época vikinga descubierto hasta ahora. Por eso, el hallazgo de Finlandia es un récord nacional, pero no mundial.
FUENTE: Xinhua, Ashmolean Museum, British Numismatic Society y British Museum