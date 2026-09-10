El mayor tesoro vikingo de Finlandia acaba de aparecer

Un tesoro de monedas de plata descubierto en Sysmä se convirtió en el mayor hallazgo vikingo conocido de Finlandia . Los vikingos procedían principalmente de Escandinavia, pero extendieron sus rutas por Europa. Otros tesoro s fueron mucho mayores: tesoro vikingo C.webp , en Inglaterra, reunió unos 8.600 objetos, mientras Spillings, en Suecia, superó ampliamente ese registro.

Los vikingos procedían principalmente de Escandinavia y desarrollaron extensas rutas comerciales. Este gran tesoro de plata estaba enterrado en el jardín de una propiedad privada.

El dato resulta especialmente interesante porque Finlandia no fue el centro original del mundo vikingo. Las sociedades vikingas surgieron en Escandinavia, especialmente en Dinamarca, Noruega y Suecia, desde donde sus comerciantes, navegantes, colonos y guerreros establecieron conexiones a enormes distancias.

La palabra “ vikingo ” puede llevar a una confusión: no existía un único pueblo vikingo . Eran comunidades escandinavas con diferentes reinos y culturas regionales. Los daneses tuvieron una fuerte presencia en Inglaterra y Francia; los noruegos navegaron hacia Irlanda, Islandia, Groenlandia y América del Norte; y los suecos desarrollaron importantes rutas hacia el Báltico, Europa oriental y el mundo islámico.

Por eso resulta tan llamativo encontrar objetos vikingos en lugares alejados de sus territorios de origen. Las monedas, metales y objetos que aparecen en los tesoros muestran una red de comercio, saqueos, tributos y viajes que conectaba Escandinavia con regiones muy distantes.

La palabra escrita aquí ("Hutu"), podría representar un nombre. Los tesoros vikingos permiten reconstruir las conexiones entre Europa, Escandinavia y el mundo islámico. North Jutland Museums

Hubo tesoros mucho mayores

El récord finlandés debe ponerse en contexto. El Tesoro de Cuerdale, descubierto en Lancashire, Inglaterra, en 1840, contenía unos 8.600 objetos y pesaba aproximadamente 40 kilos. El Ashmolean Museum lo considera el mayor tesoro vikingo encontrado en Inglaterra.

Y hay uno todavía más espectacular: el Tesoro de Spillings, encontrado en la isla sueca de Gotland, es considerado el mayor tesoro de plata de la época vikinga descubierto hasta ahora. Por eso, el hallazgo de Finlandia es un récord nacional, pero no mundial.

FUENTE: Xinhua, Ashmolean Museum, British Numismatic Society y British Museum