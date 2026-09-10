Día Mundial de la Prevención del Suicidio: la importancia de hablar y escuchar

En este mes de prevención del suicidio, romper el silencio y desterrar los tabúes sobre el tema es el primer paso. Conocé más en la nota.

El lazo amarillo, que representa la lucha por la prevención del suicidio en el mundo, se eligió en homenaje a Mike Emme, un adolescente estadounidense que se quitó la vida a los 17 años. El joven había pintado su preciado auto de color amarillo.

Con el inicio de septiembre comenzó el Mes Nacional de la Prevención del Suicidio, el cual subraya la importancia de la conexión humana como herramienta central de prevención, porque hablar, escuchar y estar presente son acciones que pueden marcar la diferencia en la vida de alguien que sufre.

Cada 10 de septiembre, la Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio (IASP) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) impulsan el Día Mundial de la Prevención del Suicidio, que busca movilizar a toda la sociedad en torno a un problema de salud pública que exige acción colectiva. Bajo el lema "Crear esperanza a través de la acción", se invita a familiares, educadores, profesionales de la salud, gobiernos y comunidad en general a sumar esfuerzos para acompañar a quienes atraviesan un profundo dolor emocional.

Para tener en cuenta sobre la prevención del suicidio El objetivo de esta conmemoración es promover la colaboración entre todos los actores sociales y fortalecer las capacidades de los equipos de salud y otros referentes comunitarios, a través de mensajes positivos dirigidos a la población general y a grupos vulnerables como los jóvenes. También se busca facilitar el diálogo abierto sobre salud mental en los ámbitos cotidianos, porque romper el silencio y desterrar los tabúes es el primer paso para desactivar el aislamiento que suele agravar el sufrimiento de quienes están en crisis.

Cada 10 de septiembre se celebra el Día Mundial para la Prevención del Suicidio Uno de los mitos más dañinos es creer que hablar de suicidio puede "dar ideas", pero está comprobado que preguntar directamente sobre el tema no incrementa el riesgo, sino que alivia y abre una puerta a la ayuda. Otro error frecuente es pensar que quien expresa su deseo de morir no lo hará realmente, cuando en realidad la mayoría de las personas que consuman un suicidio han manifestado previamente sus intenciones a través de frases de despedida, cambios de conducta o gestos como preparar documentos o regalos.