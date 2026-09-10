Antonela Roccuzzo propone un look de prendas básicas que vos podés replicar: mirá las fotos

Antonela Roccuzzo deslumbró con un outfit de prendas esenciales y accesorios minimalistas, genial para replicar y lucir chic en cualquier ocasión.

Antonela Roccuzzo, empresaria y esposa de Lionel Messi, se mostró en redes luciendo un conjunto de prendas básicas que cualquier mujer puede replicar, dando el ejemplo de que los clásicos bien elegidos nunca fallan y que el verdadero estilo está en los detalles.

Para esta ocasión, Antonela eligió un pantalón sastrero off white de pierna amplia con pinzas y unas rayas laterales en negro que modernizaba la prenda con un toque más deportivo, y lo combinó con una musculosa negra de corte clásico.

El conjunto se completó con un mini bolso negro al hombro, joyas delicadas y unas sandalias negras de taco fino, logrando que el outfit funcionara tanto para un almuerzo como para una reunión o una salida informal.

El effortless chic que lució se basa, justamente, en construir looks elegantes sin que parezcan demasiado pensados, y la clave está en elegir prendas de buena calidad y una paleta de colores neutra que permita combinar todo entre sí, ya que un buen básico puede convertirse en la pieza más importante del guardarropa si se lo sabe estilizar.