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Antonela Roccuzzo

Antonela Roccuzzo propone un look de prendas básicas que vos podés replicar: mirá las fotos

Antonela Roccuzzo deslumbró con un outfit de prendas esenciales y accesorios minimalistas, genial para replicar y lucir chic en cualquier ocasión.

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Mirá el look de Antonela Roccuzzo.

Mirá el look de Antonela Roccuzzo.

IG antonelaroccuzzo

Antonela Roccuzzo, empresaria y esposa de Lionel Messi, se mostró en redes luciendo un conjunto de prendas básicas que cualquier mujer puede replicar, dando el ejemplo de que los clásicos bien elegidos nunca fallan y que el verdadero estilo está en los detalles.

Para esta ocasión, Antonela eligió un pantalón sastrero off white de pierna amplia con pinzas y unas rayas laterales en negro que modernizaba la prenda con un toque más deportivo, y lo combinó con una musculosa negra de corte clásico.

El conjunto se completó con un mini bolso negro al hombro, joyas delicadas y unas sandalias negras de taco fino, logrando que el outfit funcionara tanto para un almuerzo como para una reunión o una salida informal.

El effortless chic que lució se basa, justamente, en construir looks elegantes sin que parezcan demasiado pensados, y la clave está en elegir prendas de buena calidad y una paleta de colores neutra que permita combinar todo entre sí, ya que un buen básico puede convertirse en la pieza más importante del guardarropa si se lo sabe estilizar.

Mirá las fotos del look de Antonela Roccuzzo:

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