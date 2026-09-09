Sofía Gonet se vistió de látex y sorprendió con su look más osado

Sofía Gonet, influencer y conductora del streaming de reacción a Popstars que supera el millón de seguidores en Instagram, sorprendió a sus seguidores con un look de látex, en el que apostó por una camisa y una campera engomadas en tono mostaza claro, y compartió el proceso con su característico humor.

En el video que subió a sus redes, Sofía comenzó presentando la camisa de látex de mangas largas y, al acercarla a la nariz, advirtió con una sonrisa que "huele a globo", y explicó que la combinaría con un jean de líneas verticales amarillas y unos zapatos marrón claro, pero al momento de probarse la prenda, la textura rígida del material le complicó el cierre de los botones del pecho.

"Ahí está. Ahí cerró uno. Ahora, Malena, rezá que esto no salga disparado para todos lados. Vamos a cerrarlo un poco más", comentó entre risas mientras terminaba de ajustar la camisa, y al notar que el látex translucía y podía violar las normas de Instagram, resolvió cubrirse con el pelo para evitar la censura.

Para completar el look, agregó unas cadenas con cruces y anillos de plata con piedras rojas y verdes que le daban un aire "más rockerita", y luego mostró una campera del mismo material y color con hebillas metálicas pesadas. Mientras la sostenía, dijo: "Estoy full látex. No entienden lo que pesa esto. Pesada, pesada, pesada. Como yo". Y fue hacia el cierre del video que reveló que debajo llevaba un conjunto de ropa interior negro.