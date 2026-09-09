Se llama Las Calles y es el pueblo de Córdoba desde donde empiezan algunos de los mejores senderos de la provincia

Septiembre encuentra a este pueblo entre caminos serranos, arroyos y recorridos que parten directamente desde su plaza.

Las Calles es un pequeño pueblo de Córdoba reconocido como punto de partida del senderismo en Traslasierra.

Entre Nono y Las Rabonas aparece Las Calles, un pequeño pueblo de Traslasierra que durante septiembre tiene un motivo especial para ser visitado. La localidad es sede del Mes del Senderismo y en su plaza se encuentra el monolito que marca el kilómetro cero de esta actividad en la región.

El entorno ayuda a entender por qué fue elegido como punto de partida. Las Calles está rodeado por las Sierras Grandes, el arroyo Las Rabonas y el río Chico, mientras que distintos caminos de tierra permiten pasar rápidamente del casco urbano al monte serrano.

Uno de los recorridos más conocidos del pueblo es el sendero El Gaucho y Algarrobo Maestro. Tiene unos 10,6 kilómetros y comienza en la plazoleta de Las Calles. Durante el trayecto se atraviesan antiguos caminos rurales hasta llegar a un algarrobo bicentenario que se convirtió en uno de los puntos característicos de la zona.

Desde el pueblo parten senderos que atraviesan monte serrano y llegan hasta un algarrobo de unos 200 años. Córdoba Turismo ¿Qué hacer en Las Calles y sus alrededores? Para quienes buscan una caminata más corta existe el circuito Entre Sierras, de poco más de 3 kilómetros. El sendero avanza por el faldeo serrano, atraviesa sectores de monte autóctono y alcanza puntos elevados desde donde se puede observar buena parte del paisaje de Traslasierra.

El agua también permite armar otro tipo de salida. A pocos kilómetros se encuentra Paso de las Tropas, uno de los balnearios conocidos de la zona, con sectores para pasar el día junto al río. Los arroyos que bajan desde las Sierras Grandes completan varios de los recorridos alrededor de la localidad.