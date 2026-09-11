El pueblo de San Luis donde Sarmiento abrió una escuela con solo 15 años y todavía sigue en pie

tUna escuela de adobe de 1826, ríos y una cascada de casi 70 metros forman parte de los atractivos de este pueblo serrano de San Luis.

San Francisco del Monte de Oro es el pueblo donde Sarmiento fundó su primera escuela cuando tenía solo 15 años.

Domingo Faustino Sarmiento tenía apenas 15 años cuando llegó junto a su tío José de Oro a San Francisco del Monte de Oro, un pueblo del norte de San Luis. Allí fundó en 1826 su primera escuela y comenzó enseñando a siete alumnos que tenían una particularidad: todos eran mayores que él. En este sitio histórico, la construcción todavía se conserva.

La construcción todavía se conserva. Es un sencillo rancho con paredes de adobe, techo realizado con técnicas tradicionales y un corredor sostenido por troncos. Gran parte de la estructura es original y desde 1941 está declarada Monumento Histórico Nacional, por lo que hoy puede recorrerse como uno de los principales sitios históricos de la localidad.

Pero la escuela no es el único motivo para llegar hasta este pueblo ubicado a unos 110 kilómetros de la ciudad de San Luis. También se puede visitar la Casa Museo Rosenda Quiroga, que conserva fotografías, objetos y distintos elementos relacionados con la historia educativa y cultural de la zona.

Atracciones en San Francisco del Monte de Oro Para quienes buscan una salida más aventurera aparece el Salto Escondido, una cascada de casi 70 metros de altura ubicada fuera del casco urbano. El recorrido incluye unos 12 kilómetros en vehículo hasta Rodeo de las Gallinas y luego continúa a pie, primero con un descenso hasta el Río Hondo y después siguiendo su curso entre paredones, rápidos y bosque nativo.

El Salto Escondido es uno de los recorridos de naturaleza que se pueden realizar desde este pueblo de San Luis. Argentina Otra opción es la Quebrada del Palmar, un área natural protegida privada declarada Santuario del Cóndor Andino. Allí se realizan caminatas, avistaje de aves y recorridos fotográficos entre arroyos y vegetación autóctona. La visita debe coordinarse previamente con los responsables de la reserva.