Una fábrica llegó a organizar todo este pueblo de Entre Ríos: así quedó más de un siglo después

Casas obreras, antiguos chalets y una enorme planta industrial siguen marcando el paisaje de este pueblo ubicado a pocos kilómetros de Colón.

A unos 10 kilómetros de Colón aparece Pueblo Liebig, un pequeño pueblo de Entre Ríos cuya forma actual todavía permite entender cómo funcionaba una comunidad industrial de principios del siglo XX. Acá la fábrica no se instaló dentro de una localidad que ya existía: buena parte del lugar fue organizada directamente alrededor de la producción de carne.

La Liebig's Extract of Meat Company levantó un enorme complejo junto al río Uruguay y, con el crecimiento de la actividad, fueron apareciendo viviendas, calles y servicios para los trabajadores. El frigorífico llegó a producir extracto de carne y corned beef a gran escala, con mercadería que salía desde sus propios muelles hacia mercados del exterior.

La organización del pueblo también reflejaba las diferencias dentro de la empresa. Los trabajadores vivían en sectores como La Hilera y La Canaleta, mientras que el personal jerárquico ocupaba grandes chalets rodeados de jardines. La compañía administraba además el agua potable, la electricidad y la recolección de residuos.

Pueblo Liebig es un pueblo entrerriano nacido alrededor de un histórico frigorífico de capitales ingleses. Turismo Pueblo Liebig Qué quedó de aquel pueblo industrial Aunque la empresa terminó retirándose definitivamente en 1980, gran parte de aquella estructura sigue formando parte del paisaje. La vieja fábrica, su enorme chimenea, los barrios de viviendas, La Manga por donde avanzaba el ganado y los antiguos espacios del puerto permiten recorrer hoy un conjunto que fue declarado Bien de Interés Industrial Nacional.

Entre las construcciones más particulares también está la Casa de Visitas, preparada originalmente para recibir a empresarios y visitantes importantes y donde llegó a alojarse el Príncipe de Gales. A esto se suman la Capilla Sagrado Corazón de Jesús, el Centro Cívico y distintos edificios que muestran cómo se organizaba la vida cotidiana alrededor de la planta.