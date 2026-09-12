Una fábrica llegó a organizar todo este pueblo de Entre Ríos: así quedó más de un siglo después
Casas obreras, antiguos chalets y una enorme planta industrial siguen marcando el paisaje de este pueblo ubicado a pocos kilómetros de Colón.
A unos 10 kilómetros de Colón aparece Pueblo Liebig, un pequeño pueblo de Entre Ríos cuya forma actual todavía permite entender cómo funcionaba una comunidad industrial de principios del siglo XX. Acá la fábrica no se instaló dentro de una localidad que ya existía: buena parte del lugar fue organizada directamente alrededor de la producción de carne.
La Liebig's Extract of Meat Company levantó un enorme complejo junto al río Uruguay y, con el crecimiento de la actividad, fueron apareciendo viviendas, calles y servicios para los trabajadores. El frigorífico llegó a producir extracto de carne y corned beef a gran escala, con mercadería que salía desde sus propios muelles hacia mercados del exterior.
La organización del pueblo también reflejaba las diferencias dentro de la empresa. Los trabajadores vivían en sectores como La Hilera y La Canaleta, mientras que el personal jerárquico ocupaba grandes chalets rodeados de jardines. La compañía administraba además el agua potable, la electricidad y la recolección de residuos.
Qué quedó de aquel pueblo industrial
Aunque la empresa terminó retirándose definitivamente en 1980, gran parte de aquella estructura sigue formando parte del paisaje. La vieja fábrica, su enorme chimenea, los barrios de viviendas, La Manga por donde avanzaba el ganado y los antiguos espacios del puerto permiten recorrer hoy un conjunto que fue declarado Bien de Interés Industrial Nacional.
Entre las construcciones más particulares también está la Casa de Visitas, preparada originalmente para recibir a empresarios y visitantes importantes y donde llegó a alojarse el Príncipe de Gales. A esto se suman la Capilla Sagrado Corazón de Jesús, el Centro Cívico y distintos edificios que muestran cómo se organizaba la vida cotidiana alrededor de la planta.
Qué hacer en Pueblo Liebig
Una de las mejores formas de conocer el lugar es recorrer el casco histórico. El municipio organiza visitas guiadas que atraviesan distintos sectores del pueblo y permiten conocer su arquitectura y pasado industrial. También funciona un Centro de Interpretación Audiovisual donde se reconstruyen distintas etapas de la historia local.
La visita no tiene por qué limitarse a la fábrica. A orillas del río hay sectores públicos con sombra, parrillas y espacios de picnic, además de la bajada del antiguo muelle de pasajeros. Por su cercanía con Colón, San José y el Parque Nacional El Palmar, Pueblo Liebig también puede sumarse fácilmente a una escapada más amplia por esta zona de Entre Ríos.