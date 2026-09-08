A puro cuero: mirá el sensual look de Pampita que encendió las redes

Pampita deslumbró en redes sociales con un look de cuero que generó una ola de likes. Mirá las fotos en la nota.

Pampita apostó por un conjunto de cuero en total black con una estética minimalista que no pasó desapercibida. La pieza central fue un top de cuero con cuello alto y hombros descubiertos, cuyo diseño asimétrico creaba un escote triangular gracias al cuello elevado.

Para la parte inferior, la modelo eligió una minifalda de cuero sin cierres visibles ni adornos. Fue una elección que reforzó el carácter minimalista y dejó que la textura del material fuera la gran protagonista, logrando un conjunto versátil y con una clara impronta urbana.

El total black, además, potenció esa imagen de sofisticación atemporal, mostrando que el cuero también puede ser elegante y perfecto para un "little black dress".