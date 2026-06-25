"Siempre sin cabeza": Pampita confesó por primera vez una táctica íntima que dejó a todos sorprendidos

En medio de la efervescencia por el Mundial y su labor como parte del equipo de streaming de DGO, Carolina "Pampita" Ardohain protagonizó un sorpresivo momento al aire. La conductora se prestó a un ida y vuelta de preguntas rápidas con sus compañeros que dejó al descubierto varias facetas poco conocidas de su vida privada.

Todo comenzó durante una charla distendida en la mesa, cuando le consultaron al pasar si estaba tomando un mojito. La respuesta de la modelo descolocó a todos los presentes: "No, no tomo alcohol, yo lamentablemente tomo solo limonada" . Ante la incredulidad de la mesa, Pampita fue categórica y aseguró que jamás consumió ningún tipo de bebida alcohólica, ni siquiera en las celebraciones de sus cumpleaños o a fin de año.

El primer gran remate de la charla llegó cuando le consultaron cómo había manejado esta estricta postura durante sus propias bodas. Tras recordar entre risas que se había casado "un par de veces", la conductora aprovechó la oportunidad para reírse de su historial amoroso: "Siempre brindé sin alcohol, capaz fue por eso que me fue como me fue" , bromeó la modelo.

El clima de confianza llevó a los integrantes de la mesa a someter a la conductora a un cuestionario de tipo "verdadero o falso" sobre distintas experiencias de vida. Al ser consultada sobre si alguna vez había probado drogas o participado en tríos, la modelo fue tajante con su negativa, argumentando que se considera una mujer "re chapada a la antigua" .

Tampoco dejó lugar a especulaciones sobre posibles romances secretos con figuras del espectáculo. Según explicó, no cuenta con relaciones que hayan quedado ocultas del ojo público por su propia forma de ser: "Como yo ya me habría puesto de novia, aunque sea dos días, lo hubiera blanqueado. Yo blanqueo todo, entonces no me queda nada escondido".

Sin embargo, la postura conservadora quedó a un lado cuando la mesa abordó el tema del sexting y el intercambio de fotos íntimas en las relaciones a distancia. Pampita reconoció haber enviado fotografías privadas ("intenté todo", confesó), pero dejó en claro que mantiene una política de ciberseguridad inquebrantable para evitar futuras extorsiones o filtraciones.

La modelo se mostró íntima. Archivo MDZ

"Siempre sin cabeza, por si después quedan las lágrimas", explicó la conductora, detallando que toma la precaución de que no se vea su rostro y recordando que no posee tatuajes que puedan identificarla. "Nunca con la cara, porque siempre pienso que en la nube se puede... Es un aprendizaje", reflexionó.

Para cerrar el segmento, y luego de admitir con naturalidad que alguna vez hizo sus necesidades en el mar, la modelo sorprendió con una última confesión vinculada a la intimidad de la pareja. Al ser interrogada sobre si alguna vez había revisado el teléfono celular de un tercero, Pampita no dudó en responder afirmativamente. Lejos de evadir el resultado de esa acción, concluyó el bloque con una frase contundente que no dejó dudas: "Sí, obvio. El que busca, encuentra".