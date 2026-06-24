Pampita reveló cómo conoció a Martín Pepa y sorprendió a todos con la historia

Carolina Pampita Ardohain reveló desde cuando conoce a su actual pareja y la historia conmovió a los usuarios de redes sociales.

Pampita y Martín Pepa tuvieron en su relación romántica dos crisis muy fuertes que afortunadamente pudieron sortear y seguir viviendo su historia de amor. La modelo se encuentra en Estados Unidos con su familia y desde allí contó cómo es la historia con el polista.

"Nos conocimos de chicos porque su familia tenía una fundación que ayudaba a chicos y me eligieron de madrina", comenzó contando la modelo en el programa de streaming "Mundo Mundial" de DGO, la señal para la que se encuentra trabajando en la Copa del Mundo.

Luego de esto, conmovió a todos al nombrar a Blanca Vicuña: "Cuando falleció mi hija Blanca, su mamá me dice que íbamos a hacer para el cumpleaños de Blanca y yo le dije 'la verdad, no sé' porque era el primer cumpleaños que mi hija no estaba".

Pampita reveló cómo conoció a Martín Pepa La modelo contó que se la volvió a encontrar a la madre de Martín Pepa en una peregrinación y allí ella le confirmó que se había separado de su esposa. Pampita, al escuchar la frase, se sorprendió y su reacción dejó sin palabras a la madre de su actual pareja: "No sé por qué hice esto... ¡Se separó!".